RC Lens Mercato : Le départ d'un milieu se précise au RCL

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 11:07

Après avoir bouclé une arrivée et plusieurs prolongations dans son effectif, le RC Lens est proche de conclure le départ d'un milieu.

Le mercato hivernal se termine, et le RC Lens aura été d'une grande efficacité dans ce mois de janvier. Avec un effectif complet et fourni, les Sang et Or n'avaient pas nécessairement besoin de faire des folies, et se sont contentés de recruter Adrien Thomasson contre un chèque de 3,9 millions d'euros en provenance du RC Strasbourg.

Ensuite, les dirigeants du RC Lens ont assuré l'essentiel, prolonger les cadres de l'effectif lensois. Tout s'est fait rapidement, en l'espace de trois semaines, avec pas moins de cinq joueurs qui ont prolongé leur bail au RCL, à savoir Jean Louis-Leca, Massadio Haïdara, Facundo Medina, Wesley Saïd et Florian Sotoca.

Il ne devrait, à priori, pas y avoir d'autres mouvements concernant les arrivées avant la fin de la période des transferts, mais il pourrait encore se passer des choses dans le sens des départs. Ces dernières heures, un milieu du RC Lens est proche de quitter le club artésien pour filer en Espagne.

RC Lens Mercato : Adam Oudjani est à l'essai à Elche

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens, Adam Oudjani n'a jamais réussi à s'imposer avec les Sang et Or, et un départ n'a jamais été aussi proche pour le milieu de la reserve lensoise. Selon les informations révélées par La Voix du Nord, le joueur de 21 ans serait actuellement à Elche où il a passé un essai avec le dernier de Liga.

Proche de signer au Borussia Dortmund l'été dernier, Adam Oudjani devrait donc quitter le RC Lens dans les prochaines heures si l'essai s'avère concluant. Cette saison, il a pris part à 10 petits matches de National 3 avec la réserve lensoise, sans se montrer décisif.