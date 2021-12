ASSE Mercato : Un joueur prêté de retour à Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 01:25

Un joueur ne rentrant pas dans les plans de Puel pourrait faire son retour à l’ ASSE après le départ du Castrais et l’arrivée de Dupraz.

En échec à Guingamp, Charles Abi pourrait revenir à l' ASSE en janvier

Claude Puel avait fait confiance à Charles Abi la saison dernière. Mais il n’avait pas donné satisfaction. Pour lui permettre de s'aguerrir, l’attaquant formé à l' ASSE a été prêté à l’EA Guingamp, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Mais il n’a pas assez de temps de jeu avec le club de Ligue 2. En 7 apparitions sous les couleurs de l’En Avant, le joueur de 21 ans a été titulaire seulement 3 fois. Il n’a disputé que 236 minutes de jeu sur toute la première moitié de l’exercice. En difficulté en Bretagne, Charles Abi pourrait revenir plus tôt que prévu à l’AS Saint-Étienne, surtout que Pascal Dupraz a besoin de renforts offensifs cet hiver.

À deux jours de l’ouverture du mercato hivernal, la tendance est évoquée par But Football Club. Selon les informations du média, « l’avant-centre a perdu sa place et il souffrirait d'un genou ». « Une situation qui laisse à penser que son prêt chez l'actuel 9e de L2 pourrait se terminer dès cet hiver. Un retour anticipé à l'envoyeur ne semble en effet pas à exclure », a annoncé la source.

Les débuts de l'attaquant à Sainté étaient pourtant prometteurs

Charles Abi a été formé à l’ ASSE entre 2015 et 2018. Il a obtenu son premier contrat professionnel en avril 2018 et a disputé son premier match en Ligue 1 à la mi-décembre 2018. Parallèlement à ses apparitions au sein de l’équipe professionnelle, il évoluait avec la réserve stéphanoise. Et son passage chez les U19 a été marqué par un sacre en Coupe Gambardella aux dépens de Toulouse FC, en avril 2019. Le natif de Clermont-Ferrand avait été décisif lors de ce sussès. Il avait provoqué l’expulsion d'un Toulousain, puis avait marqué le 2e but de l’ ASSE et avait logiquement été élu homme du match.

Par ailleurs, Charles Abi est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2024 et sa côte est estimée à 2,2 M€. En 51 matchs disputés sous le maillot des Verts, il n’a inscrit que 4 buts et délivré une passe décisive.