OL Mercato : Shaqiri vers la sortie, le verdict est tombé

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 09:25

L’Olympique Lyonnais aurait tranché sur l’avenir de Xherdan Shaqiri. Décevant pour ses débuts, le Suisse serait sur le départ à l’ OL.

Xherdan Shaqiri fixé sur son sort à Lyon

L’Olympique Lyonnais a frappé un coup à Liverpool lors du dernier mercato estival. Contre 6 millions d’euros, Lyon s’est attaché les services de Xherdan Shaqiri. Le polyvalent ailier suisse sortait alors d’un bel Euro 2020. Le capitaine de la Nati s’est hissé jusqu’en quarts de finale de la compétition. Les Suisses ont notamment écarté les Bleus en huitièmes. Au vu des prouesses de l’attaquant de 30 ans, l’ OL pensait alors avoir flairé la bonne affaire, surtout que Jürgen Klopp ne comptait pas sur cet attaquant. Le septuple champion de France l’a alors recruté pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Mais à la trêve, le bilan de l’ancien Red a de quoi décevoir. À tel point qu’il est annoncé sur le départ de Lyon dès cet hiver. Seulement, il ne s’agit que simples spéculations selon une source proche du club.

Pas de départ du Suisse de l’ OL cet hiver

Le site Olympique et Lyonnais assure en effet que l’ OL n’envisage pas un départ de Xherdan Shaqiri cet hiver. Le média pro-lyonnais affirme que la direction des Gones « compte bel et bien » sur l’international suisse (100 sélections/26 buts). Il ne serait donc pas question d’un départ pour l’ancien du Bayern ou encore de l’Inter Milan. Surtout que l’Olympique Lyonnais devra faire sans ses attaquants africains le temps de la tenue de la CAN. La compétition se dispute du 9 janvier au 6 février 2022.

Dans une récente conférence de presse, Peter Bosz lui avait d’ailleurs renouvelé sa confiance. Le technicien néerlandais rappelait notamment que son attaquant helvète avait manqué la pré-saison et a dû s’adapter immédiatement. Auteur d’un but et deux passes décisives, Shaqiri sera attendu lors de la deuxième moitié de saison.