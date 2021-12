OL Mercato : Coup dur, un nouveau départ annoncé à Lyon !

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 07:00

L’Olympique Lyonnais s’apprête à perdre un membre de son encadrement. Lequel va quitter l’ OL pour rejoindre un club de National.

Un départ en National 2 dans les tuyaux à l’ OL

Les défections ses poursuivent à l’Olympique Lyonnais. Après le départ du directeur sportif Juninho, un autre membre du staff de l’ OL va claquer la porte. C’est ce que révèle L’Équipe. Le quotidien sportif assure que Pierre Sage va quitter Lyon. Le technicien lyonnais état en charge des U16 lyonnais depuis deux ans et demi. Il était également responsable de la création, de la mise en place et de l'évolution de la méthodologie OL à l’Académie. D’après la même source, Pierre Sage va rejoindre Habib Beye en tant qu’entraîneur du Red Star, actuel 12e de National. Comme le rappelle le journal national, le tacticien souhaitait travailler avec un groupe professionnel pour franchir un cap.

Son remplaçant attendu à Lyon

Il avait déjà confié ce désir au journal régional Le Progrès. « Je préfère dire que j’ai de l’ambition et échouer que de ne pas l’afficher. Évidemment, j’aspire à entraîner les plus grands et au meilleur niveau », avait-il lâché dans les colonnes du journal régional. En quittant l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage va découvrir le troisième club dans sa carrière d’encadreur. Ce diplômé préparation physique et mentale de l’Université Lyon 1 avait déjà officé en tant que manager général de Bourg-Péronnas et adjoint de Karim Mokeddem à Lyon-Duchère durant la saison 2018-2019. L’identité de son successeur à l’ OL reste attendue.