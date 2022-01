OL Mercato : Avant Juninho, Lyon confirme un départ officiel

Publié par ALEXIS le 01 janvier 2022 à 07:34

En attendant le départ officiel de Juninho de l’ OL, le club a officialisé le départ d’un d’un membre de son staff technique hier vendredi.

OL : Plus que quelques jours avant le départ officiel de Juninho

Juninho avait annoncé sur RMC Sport, en novembre dernier, son intention de quitter l’ OL à la fin de la saison et de son contrat en juin 2022. Quelques semaines plus tard, début décembre précisément, il avait déclaré qu’il va partir de l’Olympique Lyonnais plus tôt que prévu, en janvier 2022. Un revirement qu’il avait expliqué par le fait qu’il veut donner du temps au club rhodanien de trouver son successeur.

« C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter », avait-il confié à l’AFP. Le Brésilien de 46 ans avait évoqué « une fatigue mentale énorme » qui exige qu'il fasse une pause. Réagissant à l'annonce de Juninho, Jean-Michel Aulas avait laissé entendre que ce dernier « n'était pas heureux » dans sa fonction de directeur sportif.

L'Olympique Lyonnais confirme le départ de Pierre Sage au Red Star

Dans l’attente du départ effectif de l'ancienne gloire des Gones (2001-2009), l’ OL a fait savoir ce vendredi que Pierre Sage, l’entraîneur de la catégorie U16, a quitté l’organigramme technique du club. Il a rejoint le Red Star (club de National) et son entraîneur Habib Beye. Lyon l’a remplacé immédiatement par son adjoint Nicolas Munda. Dans son communiqué, le club de Jean-Michel Aulas a rendu hommage au technicien « très impliqué dans le projet de la formation lyonnaise depuis son arrivée en 2019 ».

« Pierre Sage avait émis le souhait en début de saison de pouvoir retrouver prioritairement un poste au sein d’un staff senior ou professionnel. Jean-François Vulliez, directeur de l’Academy et la direction du club avaient répondu favorablement si un projet intéressant s’offrait à lui. La demande du Red Star correspondant à ces critères, l’ OL a accepté de libérer Pierre Sage de son contrat en cours de saison », a expliqué Lyon sur son site internet.