OM Mercato : C’est confirmé, Longoria dégaine pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 01 janvier 2022 à 05:30

Tout s’accélère à l’ OM. La direction du club phocéen a lancé les grandes manoeuvres pour s’offrir un attaquant serbe cet hiver.

OM Mercato : Longoria passe à l’offensive pour Djordje Jovanovic

Le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes ce samedi. Plusieurs clubs pourront profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer leur effectif. C’est notamment le cas de l’ OM, en quête d'un renfort offensif. L’Olympique de Marseille dispose en effet d’un seul avant-centre de métier, en la personne d'Arkadiusz Milik. Et pour ne rien arranger, le club marseillais sera privé cet hiver de Bamba Dieng. Le buteur sénégalais ira disputer la CAN avec sélection nationale.

Il fallait donc penser à étoffer l'attaque phocéenne. Et ça, les dirigeants de l’Olympique de MArseille l’ont bien compris. La direction de l’ OM travaille depuis quelques jours pour faire venir un nouvel attaquant. Et tout indique que le choix des Marseillais se porte sur Djordje Jovanovic (FC Cukaricki) en Serbie.

La direction marseillaise serait même déjà passée à l’offensive pour l'attaquant de 22 ans en formulant une offre de 5 millions d’euros pour son transfert. Cette information, qui savait tout d'une simple rumeur vient d’être confirmée par le spécialiste du football serbe, Lazar Van Parijs, contacté par Le Phocéen.

« On est assez surpris par cette rumeur, dans le sens où il n'a pas franchement brillé en Espagne (Cadix) et en Belgique (Lokeren). En fait, il devrait repasser par une étape intermédiaire. Mais (…) en l'état actuel des choses, je ne le vois pas comme un renfort immédiat pour l'OM. Pas comme un titulaire en tout cas. Mais cela peut être un bon coup pour titiller le titulaire et créer une concurrence », a-t-il indiqué.

Marseille devra vendre

En d’autres termes, Arkadiusz Milik devrait faire face à un sérieux concurrent en seconde partie de saison si la direction de l’ OM arrive à boucler la signature de Djordje Jovanovic. Les négociations entre les différentes parties devraient se poursuivre dans ce sens. Mais l’Olympique de Marseille, dont les finances sont le rouge, devra nécessairement se séparer de quelques joueurs en vue de faciliter la venue de Djordje Jovanovic. Les noms de Luis Henrique, Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez, Duje Caletar ou encore Boubacar Kamara figurent sur la liste des possibles partants.