OM Mercato : Mauvaise nouvelle pour la succession de Kamara

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 06:30

L’Olympique de Marseille prépare déjà l’après-Kamara. Mais dans sa quête d’un nouveau milieu, l’ OM a essuyé un refus du RC Lens.

La succession de Kamara déjà ouverte à l’ OM

Deux grosses ventes sont dans les tuyaux à l’Olympique de Marseille cet hiver. La direction de l’ OM entend se séparer de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara à l’occasion de la fenêtre des transferts de janvier. Le défenseur croate dispose d’une belle cote en Premier League. Les nouveaux riches de Newcastle United et West Ham seraient ses plus sérieux courtisans. Quant au minot marseillais, il reste courtisé en Italie et en Angleterre. La direction de Marseille serait même disposée à le brader cet hiver à défaut de le voir partir libre au terme de la saison. Le milieu de terrain est en fin de contrat et a décliné toutes les offres de son club concernant une prolongation. Alors que la prochaine destination de Kamara reste à déterminer, Pablo Longoria a déjà ouvert sa succession. Le responsable olympien vise Seko Fofana, le capitaine du RC Lens.

Longoria et Marseille recalés pour Fofana cet hiver

Mais aux dernières nouvelles, le milieu ivoirien des Sang et or devraient rester à quai cet hiver. L’Équipe croit savoir que la direction du RC Lens compte conserver Seko Fofana. Franck Haise, l’entraîneur du club artésien, ne voudrait pas perdre un important élément de son dispositif en cours de saison. Surtout que Lens entend accrocher une place en Coupe d’Europe à la fin de la saison. Raison pour laquelle l’international ivoirien restera au Racing au moins jusqu’à la fin de l’exercice 2021/2022. Un départ de Fofana de Lens pourrait donc survenir l’été prochain, à deux ans de l’expiration de son contrat. Le milieu de terrain courtisé par l’Olympique de Marseille a déjà disputé 20 matchs cette saison pour 5 buts inscrits. La valeur marchande du joueur de 26 ans a grimpé à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.