OM Mercato : Qui est Valentín Castellanos, le joyau pisté par Marseille

Publié par Thomas le 02 janvier 2022 à 17:05

A la recherche d'un attaquant, l' OM aurait jeté son dévolu sur la sensation Valentín Castellanos, un profil atypique qui devrait conquérir les supporters.

OM Mercato : Ça se confirme pour Castellanos

C’est l’un des chantiers prioritaires de l’Olympique de Marseille cet hiver, actuellement 3èmes de Ligue 1 à égalité de points avec le deuxième (Nice), les Olympiens veulent absolument se renforcer offensivement pour 2022. Car si Marseille réalise un début de saison convainquant c’est en grande partie grâce à son arrière garde, qui a su se montrer intraitable lors de la première partie de saison, n’encaissant que 15 buts, soit le meilleur total de notre championnat. Seulement, cette régularité derrière éclipse partiellement plusieurs lacunes offensives, un manque d’efficacité qui s’est notamment ressenti lors de la phase de poule d’Europa League, où l’ OM n’est pas parvenu à se qualifier.

Dans cette volonté de se renforcer devant, Pablo Longoria a récemment coché le nom de Valentín Castellanos dans sa shortlist, véritable joyau de New York City en MLS. A l’instar des dossiers Julian Alvarez et Thiago Almada (cet été) Marseille continue sa connexion avec l’Argentine, cette fois-ci en supervisant le meilleur buteur du championnat nordaméricain.

Selon TyC Sport, l’attaquant de 23 ans serait également dans le viseur de Cagliari, la Fiorentina, Palmeiras, Feyenoord et West Ham. Du beau monde donc pour contrecarrer les plans des dirigeants olympiens, qui devront débourser pas moins de 13 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Pour rappel, Castellanos était déjà dans le viseur de Longoria et Sampaoli il y a plus d’un mois, une tendance qui se confirme donc.

Tout savoir sur la pépite de 23 ans

Inconnu en Europe, Valentín Castellanos est à un pas de quitter les Etats-Unis pour rallier le Vieux Continent, un bond de géant à la hauteur des performances de l’attaquant argentin. Auteur de 22 réalisations cette année, le meilleur buteur de MLS possède un profil très polyvalent. Focus sur la possible future sensation marseillaise.

A en croire le compte Twitter Fleck Scout, spécialiste dans le scoutisme de joueur, Valentin Castellanos est un « buteur infiniment complet, un renard des surfaces souvent bien placé, qui a une compréhension avancée du jeu lors de ses déplacements. Rajoutant que l’Argentin est un excellent finisseur, mentalement solide sur pénalty notamment. »

L’un des points forts de Castellanos serait son déplacement judicieux dans la zone défensive adverse « L’un de ses points forts c’est de savoir coller la ligne défensive, trouver le bon espace ou le créer en se faisant oublier du défenseur, et partir dans le bon timing en profondeur. » en étant très rarement hors-jeu ou à contretemps. Un superbe coup à jouer donc pour Marseille.