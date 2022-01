ASSE Mercato : La grande annonce de Pascal Dupraz sur son avenir

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 02:40

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz s’est exprimé au sujet de son futur. Le nouveau coach stéphanois s’est montré ferme.

Pascal Dupraz a tranché pour son avenir avec Saint-Étienne

Au vu des mauvais résultats de l’AS Saint- Étienne lors de la première moitié de saison, Claude Puel a été limogé. Le technicien castrais a été remercié après une manita subie à Geoffroy-Guichard contre le Stade Rennais (0-5). Cette nouvelle humiliation a écourté le bail du technicien de 60 ans dans le Forez. Son contrat avec l’ ASSE expirait initialement en juin prochain. Malgré la mauvaise passe du club, il s’était entêté à rester sur le banc stéphanois. Suite au limogeage de Claude Puel, la direction des Verts a misé sur Pascal Dupraz. Le tacticien de 59 ans arrive libre après son éviction du SM Caen en mars. Il s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec le club ligérien. L’ancien coach du Toulouse FC a été interrogé sur la possibilité d’étendre son bail avec l’ASSE. Il indique avoir pris une décision radicale.

Un objectif clair à atteindre dans le Forez

Pascal Dupraz n’envisage pas de poursuivre l’aventure une fois son bail arrivé à expiration. « Ma mission s’arrête fin mai. C'est très bien comme ça. J’ai aussi ma fierté. Je sais que la tâche est difficile mais sinon on ne serait pas venu me chercher. C’est bien, ça me fait du boulot de temps en temps. J’ai une chance terrible et une vie incroyablement riche », a expliqué le coach de l’AS Saint-Étienne à Eurosport. Autant dire que le Haut-savoyard ne compte donc pas mettre long feu à l’ ASSE. Il a été recruté avec pour mission principale de sauver les Verts d’une descente en Ligue 2. Le club du Forez est dernier de Ligue 1 et accuse un retard de 4 points sur Metz et Lorient, respectivement 18e et 19e. Mal classé en championnat, Saint-Étienne vient d’obtenir son billet pour les 8es de finale de la France. Dimanche, les Verts ont surclassé les amateurs de Jura Sud (0-4).