Barça Mercato : Morata, Suarez, un énorme deal se prépare !

Publié par Thomas le 04 janvier 2022 à 14:06

A la recherche d'un attaquant depuis l'échec Cavani, le Barça pourrait frapper un gros coup à la Juve, bien aidé par Luis Suarez, on vous explique.

Barça Mercato : Morata à Barcelone grâce à Suarez ?

C’est sans conteste le dossier le plus sulfureux de ces derniers jours au FC Barcelone, après l’échec dans le dossier Edinson Cavani, les Blaugrana remuent ciel et terre désormais pour enrôler Alvaro Morata, actuellement à la Juventus de Turin. Demande expresse de Xavi Hernández à sa direction, la signature de l’attaquant espagnol semble assez complexe économiquement, d’autant que ce dernier appartient encore au club rival de l’Atlético Madrid.

Alors que la venue de Ferran Torres devrait en partie soulager les carences offensives du Barça, le club catalan insiste pour débusquer un numéro 9 de haut niveau cet hiver et pourrait contre toute-attente, être aidé par son ancienne star, Luis Suarez.

Selon Sport, l’attaquant uruguayen plairait beaucoup à Massimiliano Allegri qui voit en lui, le remplaçant idéal à Morata. De son côté, le FC Barcelone continue de négocier avec l’Atlético pour obtenir le prêt avec option d’achat de l’attaquant de la Roja, il serait question selon la presse locale de 35 millions d’euros. Morata se montrerait emballé par l’intérêt des Blaugrana et pousserait en interne son départ de la Juve (où il est prêté jusqu’en juin prochain).

La Juve abandonne pour Icardi mais...

Longtemps à la recherche d’un attaquant, les Bianconeri multiplient leurs pistes depuis décembre pour renforcer un secteur de plus en plus défaillant. Alors que le club italien visait en priorité Mauro Icardi, l’attaquant du PSG pourrait finalement ne pas quitter la France, au moins cet hiver, où Leonardo semble le retenir pour assurer les échéances de la deuxième partie de saison. Malgré de nombreux contacts entre la femme et agent du joueur, Wanda Nara, la Juve semble avoir perdu espoir dans le dossier et préfère entamer l’opération Luis Suarez, jugée plus abordable.

Comme rappelé plus haut, un transfert du Pistolero vers Turin entraînerait alors la signature de Morata au Barça. De son côté, l’Atlético Madrid, alors privé de deux de ses attaquants, en profiterait pour lancer l’opération Dusan Vlahovic. Dans les plans de Simeone pour 2022, l’attaquant serbe devrait recevoir une offre colossale de la part des Colchoneros qui en font leur objectif numéro 1 du mercato estival.