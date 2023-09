Critiqué par Saul sur la manière dont il a quitté l'Atletico Madrid pour le FC Barcelone, Joao Félix a été soutenu par Alvaro Morata.

Mercato FC Barcelone : Alvaro Morata défend le choix de Joao Félix

Une défense inattendue. Prêté au FC Barcelone depuis le 1er septembre dernier, après avoir déclaré son amour pour le club cet été, Joao Félix a reçu le soutien d'Alvaro Morata. L'attaquant espagnol, passé par la Juventus de Turin, est monté au créneau après les mots forts de Saul à son égard. « [...] Il a commencé très fort (au Barça), je pense qu’il aurait pu faire des choses mieux, il ne les a pas faites et cela a pesé sur lui au club » avait déclaré le milieu de terrain des Colchoneros, dans un entretien pour Movistar Plus le 22 septembre dernier.

Pour Morata, Joao Félix a laissé un bon souvenir à l'Atleti : « Il y a des moments où les choses ne fonctionnent pas quelque part et il faut un changement, mais je crois qu’il a aussi vécu de grands moments à l’Atleti » a-t-il confié à DAZN. L'avant-centre de 30 ans a également complimenté son caractère : « La seule chose que je sais, c’est que c’est un bon garçon et que c'est un joueur différent des autres joueurs ».

Joao Félix démarre en trombe avec le FC Barcelone

Plus dans les plans de Diego Simeone, Joao Félix a réalisé un rêve en jouant pour le Barça. Et il faut dire qu'en ce début de saison, le buteur portugais est en forme. En 3 matchs de Liga, il a déjà mis tout le monde d'accord avec un but et une passe décisive.

Idem en Ligue des Champions, où il a été le grand artisan de la victoire contre l'Antwerp (5-0, 1re journée de phase de groupes). Avec un doublé et une nouvelle passe décisive, ses statistiques sont déjà bien remplies. De quoi frustrer certains coéquipiers à l'Atletico Madrid ? Sans doute. Joao Félix aura peut-être l'occasion de s'expliquer avec certains d'entre eux, lors de la réception des Colchoneros le 3 décembre prochain.