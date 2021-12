PSG Mercato : Icardi à la Juventus, c’est possible à une condition !

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 15:41

Et si Mauro Icardi signait à la Juventus cet hiver ? Le PSG s’est résigné à laisser repartir son attaquant argentin, mais à une seule condition.

PSG Mercato : La Juventus connaît le prix pour Mauro Icardi

Cet hiver, le Paris Saint-Germain envisage d’effectuer le grand ménage au sein de son effectif pléthorique et budgétivore. Le club de la capitale espère surtout récupérer un sacré pactole avec le départ de certains joueurs indésirables. Le PSG a déjà entamé son opération dégraissage en envoyant Rafinha à la Real Sociedad. Et d’autres éléments devraient suivre.

Barré par une rude concurrence au sein de l’attaque du PSG, Mauro Icardi est visiblement le prochain sur la liste. Car selon les informations publiées par la presse italienne ce vendredi matin, la Juventus fait le forcing pour recruter l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain.

Les Bianconeri ont pour objectif cet hiver d’enrôler un grand attaquant capable d’empiler les buts en vue d’anticiper le probable départ d’Alvaro Morata. Si Arkadiusz Milik de l'OM s’est récemment rapproché de la Vieille Dame pour une possible arrivée en 2022, le club turinois a visiblement décidé de concentrer ses efforts sur une arrivée de l’attaquant du PSG cet hiver. La Juventus pourrait même avoir gain de cause, puisque du côté du Paris SG on ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Mauro Icardi.

30 millions d’euros pour Mauro Icardi

Le Parisien révèle en effet que la direction du PSG n’attendrait qu’un chèque de 30 millions d'euros pour céder son attaquant argentin. Il faut dire qu’un départ de Mauro Icardi permettrait au Paris Saint-Germain de se débarrasser d'un salaire annuel important. Mais reste à savoir si la direction de la Juventus aura les moyens nécessaires de formuler une telle offre. Le départ de certains joueurs devrait sans doute permettre à la Juve de financer cette opération.