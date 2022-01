LOSC Mercato : 36 M€, la grosse offre de Newcastle repoussée

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 15:36

L’un des joueurs du LOSC les plus courtisés cet hiver est parti pour rester à Lille. Le club aurait repoussé une grosse offre de Newcastle.

LOSC : Ikoné transféré, Jonathan David et Renato Sanches courtisés

Inscrit sur la longue liste de joueurs à recruter par Newcastle United cet hiver, Sven Botman devrait rester au LOSC jusqu’à la fin de la saison au moins. C’est le souhait du président Olivier Létang et la tendance actuelle. « Il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. L’objectif est de garder une équipe performante et compétitive », avait déclaré le président du club champion de France sur La Chaîne L'Équipe en décembre, avant ouverture officielle du mercato.

Dès l’ouverture du marché hivernal, Lille OSC a pourtant officialisé le transfert de Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina en Serie A. Et ce n’est pas tout, plusieurs Lillois sont très courtisés en ce moment ! Jonathan David (meilleur buteur de la Ligue 1 à la mi-saison) est sur les tablettes d'Arsenal, Liverpool et West Ham. Renato Sanches est lui sollicité par le FC Barcelone et Arsenal. Quant à Reinildo Mandava , il est la priorité du SSC Naples.

Létang a repoussé une offre de 36 M€ de Newcastle ?

Malgré le fort intérêt pour ces joueurs clés du LOSC, Ikoné pourrait être le seul transfert du club cet hiver, car la direction lilloise a refusé une proposition de 36 M€ (30 millions de livres) des nouveaux propriétaires milliardaires de Newcastle United pour Sven Botman, selon les informations de The Guardian. Ce dernier est également dans les petits papiers de l’AC Milan qui cherche un remplaçant à Simon Kjaer blessé et indisponible jusqu’à la fin de la saison. À noter que le défenseur central de 22 ans est sous contrat chez les Dogues jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 30 M€.