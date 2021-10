Mercato : Steve Bruce quitte Newcastle avec 9,5M€ en poche !

Publié par Gary SLM le 20 octobre 2021 à 16:55

Steve Bruce, le manager de Newcastle United a quitté ses fonctions par consentement mutuel seulement 13 jours après la finalisation du rachat du club par le fonds Public Investment Fund d'Arabie saoudite.

Newcastle United : Steve Bruce évincé par les Saoudiens

Yasir al-Rumayyan, le nouveau patron de Newcastle United, n’a pas gardé Steve Bruce dans ses fonctions. L’ancien défenseur, aujourd’hui âgé de 60 ans, s’en va après avoir dirigé son 1000e match en tant qu’entraîneur lors de la défaite de son équipe 3-2 dimanche face à Tottenham, soit son seul match en tant qu’entraîneur des Magpies sous les nouveaux propriétaires.

Steve Bruce s’est exprimé en disant qu’il y avait eu "des hauts et des bas" et qu'il espérait que les nouveaux propriétaires pourraient "faire avancer le club". Graeme Jones assurera l’intérim sur le banc de l'équipe de Premier League. Newcastle United a fait savoir qu’un nouveau directeur "sera nommé en temps voulu".

Mercato : Bruce s’en va avec 8 millions de livres sterling

Le technicien britannique a quitté ses fonctions l’esprit léger. Un chèque de 9,5 millions d’euros lui a été remis par ses dirigeants, soit le restant de la durée de son contrat. Sous sa gestion, le club de Tyneside a fait un début de saison sans la moindre victoire en Premier League. Il est avant-dernier du classement avec seulement 3 points en 8 journées.

Ce coach avait été nommé manager des Magpies en juillet 2019. Il avait terminé 13e et 12e au cours de ses deux saisons complètes à la barre au club. "Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont liés à Newcastle United pour l'opportunité qui m’a été donnée de gérer ce club de football unique", a-t-il déclaré à la BBC, avant d’ajouter : « Je tiens à remercier mon équipe d'entraîneurs, les joueurs et le personnel du club pour tout leur travail acharné. »

Il reconnait qu’il "y a eu des hauts et des bas », mais que ses joueurs ont tout « donné même dans les moments difficiles et devraient être fiers de leurs efforts. » Pour lui, Newcastle United est un club « incroyable » qu’il espère parviendra à jouer les premiers rôles avec « les nouveaux propriétaires ». « Je souhaite à tous bonne chance pour le reste de cette saison et au-delà. », a-t-il terminé.