ASSE Mercato : Un coup de l’AS Saint-Étienne à 5 M€ révélé

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 16:06

Lors du mercato estival 2021, l’ ASSE aurait pu réaliser un transfert à hauteur de 5 M€, mais l’opération n’est pas allée jusqu’au bout.

L' ASSE a repoussé une offre de 4,5 à 5 M€ pour Arnaud Nordin

L’ ASSE n’a pas réalisé de vente l’été dernier, après les transferts successifs de William Saliba à Arsenal en 2019 et Wesley Fofana à Leicester City en 2020. Selon les informations de Bernard Lions, l’AS Saint-Étienne a eu l’opportunité de faire une vente, mais a repoussé une proposition pour Arnaud Nordin (23 ans). « Les Stéphanois avaient reçu une proposition entre 4,5 M€ et 5 M€ », mais ils l’ont refusé selon les informations du journaliste de L’Équipe, dans Sainte Night Club.

Une perte pour Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer, car le contrat de l’ailier gauche prend fin le 30 juin prochain et se dirige vers un départ sans indemnité de transfert. D'ailleurs, il est libre de donner son accord au club de son choix dans ce mois de janvier, en attendant la fin de la saison. Il faut indiquer que la cote d’Arnaud Nordin est évaluée à 4 M€ sur le marché des transferts.

L'AS Saint-Étienne sans budget de recrutement l'été dernier !

Pour l’ ASSE avait-elle refusé de vendre son jeune attaquant formé au club ? La réponse est évidente ! L’équipe stéphanoise est en grande difficulté ces deux dernières saisons et la direction n’avait pas intérêt à l’affaiblir surtout qu’elle n’avait pas de budget pour recruter de nouveaux joueurs en renfort. D’ailleurs, les Verts n’ont enregistré que l’arrivée d’Ignacio Ramirez l’été dernier. L’avant-centre uruguayen a débarqué à Geoffroy-Guichard sous la forme d’un prêt d’une saison. Il est en provenance de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay). Cet hiver, la source croit savoir que l' ASSE « a un budget d'un peu plus 200 000 euros, en terme de masse salariale ».