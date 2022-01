ASSE Mercato : Une pépite de 20 ans dans les plans de Dupraz

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 06:06

Un nouveau nom est inscrit sur la liste des joueurs visée par l’ ASSE. Celui d’un espoir norvégien évoluant à Valerenga dans son pays natal.

L' ASSE a des vues sur Osame Sahraoui

L’ ASSE aurait des vues sur Osame Sahraoui, un ailier gauche droitier de 20 ans. Une information révélée ce mardi par des médias norvégiens. Ces derniers apprennent que Pascal Dupraz apprécie bien le profil de la pépite norvégienne. Cette dernière serait aussi sensible à l’intérêt de l’AS Saint-Étienne à en croire la presse norvégienne. Le profil de la cible des Stéphanois est même décrit par le compte Twitter Nordisk Norvège. « Très bon dribbleur, percutant et rapide, qui joue essentiellement sur les ailes. Il est meilleur dans la distribution des ballons que dans la finition. Parfois, il garde un peu trop le ballon, mais rien d’exceptionnel », a présenté la source.

Osame Sahraoui est cependant sous contrat avec Valerenga Fotball jusqu’au 31 décembre 2023. Selon Transfermarkt, il vaut 1,5 million d’euros sur le marché des transferts. International depuis octobre 2021, il totalise 4 sélections avec les Espoirs, pour un but inscrit. En l’absence de Denis Bounaga (à la coupe d’Afrique des Nations) et en prévision du départ d’Arnaud Nordin (en fin de contrat en juin), Osame Sahraoui serait un renfort idéal pour Pascal Dupraz. Surtout que la piste menant vers Zinedine Ferhat du Nîmes Olympique s’éloigne depuis l'ouverture du mercato hivernal.

La piste menant vers Zinédine Ferhat se rétrécit

« C'est une piste parmi d'autres. Mais à son meilleur niveau, c'est un joueur intéressant », avait expliqué Pascal Dupraz, réagissant à la rumeur sur l'intérêt de l' ASSE pour Zinédine Ferhat. Cependant, le polyvalent joueur hésite encore pour rejoindre l' ASSE, à cause de la situation du club ligérien. En effet, les Stéphanois sont derniers de Ligue 1, à la mi-saison et menacés de relégation en Ligue 2.

Notons que l'international algérien (13 sélections), mis sur le marché par la direction des Crocodiles, aurait reçu plusieurs offres. Il prend donc son temps pour choisir la meilleure proposition. Nîmes souhaite pourtant le transférer cet hiver, car son contrat prend fin en juin prochain et il partirait sans indemnité de transfert à l'été.