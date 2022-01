OGC Nice Mercato : Officiel, un premier transfert acté au Gym

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 21:24

Dans les tuyaux ces dernières semaines, le transfert de Hassane Kamara de l’ OGC Nice est maintenant officiel. Il a signé à Watford, ce mardi.

OGC Nice : Hassane Kamara transféré à Watford FC

C’est en Premier League que Hassane Kamara va finir la saison 2021-2022. Il a été transféré par l’ OGC Nice à Watford FC, comme pressenti. C’est dans un communiqué officiel que le club azuréen a confirmé le départ du défenseur de 27 ans. « L’ OGC Nice et Watford ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Hassane Kamara. Après une saison et demie sur la Côte d’Azur, le latéral rejoint le pensionnaire de Premier League. ‘’HK’’ s’apprête à relever un nouveau challenge hors des frontières de l’Hexagone. L’ensemble de l’ OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de son parcours », apprend le club de Ligue 1. Selon les indiscrétions de Transfermarkt, il a signé un contrat de 3 saisons et demie, jusqu’en juin 2025.

L'Ivoirien a refusé la CAN au profit de son nouveau club

Pour rappel, Hassane Kamara est devenu international ivoirien en juin dernier et il totalise 5 sélections. Cependant, il a décliné la convocation du sélectionneur des Éléphants pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), afin de se concentrer sur son avenir en club. Surtout que son transfert était dans les tuyaux. Pour mémoire, Hassane Kamara a été formé au Toulouse FC (2011-2012), puis à LB Châteauroux (2012-2014). Il a démarré ensuite sa carrière professionnelle en Ligue 2 avec La Berrichonne. Il a rejoint le Stade Rennais où il a joué 5 saisons (2016-2020), avant son transfert au Gym pour 4 M€ en juillet 2020.

L’Ivoirien a joué 53 matchs sous le maillot des Aiglons, dont 47 matchs en Ligue 1, 2 en Coupe de France, 4 en Europa League, pour 3 buts inscrits.