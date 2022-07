FC Nantes Mercato : Officiel, le FCN s'offre un Tricolore

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 19:45

FC Nantes Mercato : Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert de Moussa Sissoko au FCN est maintenant officiel. Il a signé un contrat de deux ans.

« Le FC Nantes et le Watford Football Club (Angleterre, EFL Championship) ont trouvé un accord pour le transfert de Moussa Sissoko (32 ans). Le milieu de terrain s'est engagé deux saisons en faveur des Jaune et Vert, le liant ainsi au Club des bords de l’Erdre jusqu'en 2024 », a appris le club da la Cité des Ducs, dans son communiqué publié, ce vendredi. Son transfert de chez les Hornets a été conclu à 2 M€, selon le site spécialisé Transfermarkt.

Le milieu de terrain Tricolore revient ainsi en Ligue 1, neuf ans et demi après son départ du Toulouse FC (janvier 2012). Il débarque au FCN avec son expérience du haut niveau qu'il pourra mettre au service des Canaris, qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine. Parlant d'expérience, Moussa Sissoko a joué à Newcastle (2013-2016), puis à Tottenham (2016-2021) et évidemment Watford (2021-2022) relégué en Championschip. Il totalise 295 matchs en Premier League et 191 en Ligue 1 avec le Téfécé, son club formateur. En Équipe de France, le natif de Seine-Saint-Denis est l’un des tauliers de Didier Deschamps. Il compte 71 sélections entre octobre 2009 et juin 2021. Un savoir qui sera un plus pour l'équipe d’Antoine Kombouaré en coupe d'Europe.

Le Tricolore rassuré par le discours de Kombouaré

Après son premier entrainement à la Jonelière et sa signature officielle avec le club de Waldemar Kita, Moussa Sissoko a livré ses premières impressions. « Je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai également connu ma première séance d'entrainement et je suis ravi », a-t-il déclaré. « J’ai eu la chance de vivre le rêve de jouer dans ce championnat anglais. Aujourd'hui, il y a eu cette possibilité de venir à Nantes. Le club a montré de l'intérêt pour moi. C'est un très grand club, ambitieux, auteur d'une belle saison l'an passé, avec des joueurs de qualité. Le discours des dirigeants m'a convaincu de signer », a expliqué Tricolore.

Moussa Sissoko a aussi été rassuré par le projet d’Antoine Kombouaré chez les Jaune et Vert. « J’ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui au téléphone. De suite, ça a matché. Il m'a montré une réelle envie de me voir ici, au FC Nantes. On a parlé de tous les sujets… J'ai vraiment été séduit par son discours » a justifié la première recrue estivale du FC Nantes.