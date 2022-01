Bordeaux Mercato : Officiel, Lopez réalise un transfert à 3 M€

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 03:35

Bordeaux a annoncé un départ officiel, ce mercredi. Plus précisément, un attaquant des Girondins a été transféré à Watford en Premier League.

Bordeaux : Samuel Kalu transféré à Watford pour 3 M€

Samuel Kalu ne jouera plus avec les Girondins de Bordeaux. Il a quitté le club officiellement, à 4 jours de la fin du mercato hivernal. L’ailier droit a fait l’objet d’un transfert direct, dont le montant est estimé à 3 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. « Samuel Kalu quitte le FC Girondins de Bordeaux. L’attaquant s’est engagé avec Watford. Nous remercions Samuel Kalu pour son investissement et son professionnalisme durant ses trois saisons et demie au FC Girondins de Bordeaux. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué le club au scapulaire.

L’international nigérian (17 sélections, 2 buts marqués) avait été transféré de La Gantoise (Belgique) par le FCGB, lors du mercato estival en août 2018, contre un chèque de 8,5 M€. Samuel Kalu a disputé 86 matchs, toutes compétitions confondues sous le maillot des Marine et Blanc. Il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives durant son aventure bordelaise.

Les Girondins doivent vendre pour combler un gros déficit financier

A noter que Gérard Lopez est contraint de réaliser des transferts pendant ce mercato hivernal, mais aussi estival prochain, afin d'être d'équilibrer ses comptes avant son passage devant la commission de contrôle des clubs professionnels à l'été. Le nouveau propriétaire des Girondins doit combler un déficit estimé à 64 M€, avant les éventuelles ventes de joueurs, au 30 juin prochain d'après les informations de L'Équipe. « Dans ses projections, le club de Gérard Lopez a planifié environ 20 M€ de cessions pour ramener ses pertes un peu au-dessus des 40 M€ » à en croire le quotidien sportif.

Outre Samuel Kalu, Bordeaux a mis 5 joueurs sur le marché des transferts, dont 3 sont parmi les plus gros salaires du club : Laurent Koscielny, Paul Baysse, Mehdi Zerkane, Josh Maja et Otavio. « La mise à l'écart de plusieurs joueurs à Bordeaux répond notamment à une problématique financière aiguë du club bordelais », d’après la précision de la source.