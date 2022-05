LOSC Mercato : Lille se positionne sur une piste de l'OL

Publié par ALEXIS le 07 mai 2022 à 16:25

LOSC Mercato : Cible de l’Olympique Lyonnais, Moussa Sissoko intéresserait aussi le LOSC en Ligue 1, en vue du prochain marché des transferts.

LOSC Mercato : Moussa Sissoko intéresse aussi les Dogues

Parti de Toulouse FC, son club formateur, en janvier 2013, Moussa Sissoko pourrait revenir en Ligue 1 cette saison. La rumeur du du pré-mercato estival l’annonce vers l’OL. Selon Prime Video, le milieu de terrain serait même en négociations avancées avec le club rhodanien. Désormais, l’Olympique Lyonnais n’est plus le seul club en Ligue 1 sur le coup ! En effet, la même source croit savoir que les services de Moussa Sissoko (2 buts et une passe décisive en 32 matchs de Premier League disputés cette saison) intéressent aussi le LOSC. Les Dogues ont besoin de se renforcer dans l’entrejeu, car Xeka est en fin de contrat à Lille le 30 juin 2022. Sur le départ à la fin de la saison, le milieu de terrain portugais serait visé par l'ASSE.

LOSC Mercato : 5 M€ pour recruter Moussa Sissoko

Moussa Sissoko se dirige vers un retour en Ligue 1 où son profil plait à l’ OL, mais aussi à Lille OSC. En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été le 10 juin prochain, les Lyonnais semblent bien engagés pour recruter le Tricolore de 32 ans. Cependant, les deux clubs vont devoir sortir le chéquier pour recruter ce dernier, car son contrat avec Watford FC est valide jusqu’en juin 2023. Si les Hornet ne le libèrent donc pas de sa dernière année de bail, Moussa Sissoko ne pourra pas signer librement à Lyon ou avec Lille OSC. Estimée à 25 millions d’euros en 2018 et 2019, la cote de l’ancien joueur de Tottenham Hotspur (2016-2021) n’est plus que de 5 M€, d’après Transfermarkt. Un montant dans les cordes de l’Olympique Lyonnais et du LOSC.