OL Mercato : L’Olympique Lyonnais sur un gros coup à Arsenal

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 14:10

En quête d’un attaquant cet hiver, le président de l’ OL est sur un gros coup avec Pierre-Emerick Aubameyang, en difficulté à Arsenal.

OL : Aulas veut Pierre-Emerick Aubameyang ?

En l’absence de trois attaquants (Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere) partis au Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), l’ OL cherche à se renforcer cet hiver. Le buteur du Zenith Saint Petersbourg, Sadar Azmoun, devrait être le premier renfort et même la seule recrue de l’Olympique Lyonnais ce mois de janvier. En attendant l’arrivée officielle de l’avant-centre iranien, le club rhodanien est l’affut d’opportunités sur le marché des transferts.

Le Foot révèle ce mercredi que Jean-Michel Aulas est intéressé par un gros coup à Arsenal. En effet, Arsenal veut se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang et a mis ce dernier sur le marché des transferts. Informé de la situation de l’ancien joueur de l’ ASSE, le président de l’ Olympique Lyonnais s'est positionné sur le dossier, selon le magazine sportif. « Le dirigeant lyonnais serait prêt à faire les efforts nécessaires pour le transfert du joueur de 32 ans », d’après la source. La direction de l'OL réfléchirait à la possibilité d’inclure Houssem Aouar dans le deal avec le club londonien, selon le même média.

L'ex-attaquant de l'ASSE peut-il porter le maillot du rival lyonnais

Il faut souligner que Pierre-Emerick Aubameyang veut certes quitter Arsenal pour rebondir dans un autre club, suite à sa relation devenue difficile avec Mikel Arteta. Une chose est assurée, il ne partirait pas libre parce que sous contrat jusqu’à juin 2023. D’ailleurs, le FC Barcelone tente de négocier son transfert. Selon Transfermarkt, il vaut 15 M€ sur le marché des transferts.

Pour l’ OL, deux soucis se posent. D’abord, l’international gabonais n’est pas disponible ce mercato hivernal. Il participe également à la CAN qui débute le 9 janvier jusqu’au 6 février 2022 avec la sélection du Gabon. Ensuite, Pierre-Emerick Aubameyang est un ancien joueur de l’ ASSE, un club qu'il porte toujours dans son cœur. Il a défendu de bien belles manières les couleurs du grand rival des Lyonnais de 2011 à 2013. Il serait inconcevable pour les supporters de l'ASSE qui le portent en légende de leur club de le voir rejoindre le rival.