PSG Mercato : Leonardo sur un joli coup à Manchester United ?

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 22:32

Le PSG prépare la succession de Mauro Icardi. En plus de Haaland pour remplacer ou tenir compagnie à Mbappé, Leonardo s'active à Man Utd.

PSG Mercato : Leonardo apprécie Anthony Martial

Erling Haaland est certes la priorité du PSG, mais le club regarde aussi d’autres profils pour se renforcer en vue d'anticiper d'éventuels départs dans son secteur offensif. En plus de Kylian Mbappé troublé par le Real Madrid, le club parisien pourrait perdre Mauro Icardi, cité du côté de la Juventus Turin. D’après les indiscrétions de Tuttosport, Leonardo apprécie bien le profil d’Anthony Martial, attaquant de Manchester United. L’ancien joueur de l’OL et de l’AS Monaco. Ce buteur étant loin de faire l'unanimité à Old Trafford, le Paris Saint-Germain se dispose à lui offrir une porte de sortie.

Le directeur sportif du club de la capitale souhaite relancer le Tricolore candidat à une place au sein de l’équipe de Didier Deschamps. Avec l'échec qu'est finalement l'expérience de Mauro Icardi, fragilisé en plus par son divorce manqué, le Paris SG veut s'offrir le buteur français en remplaçant de luxe. L'entraîneur Mauricio Pochittono pourrait, en cas de sa venue dans la capitale française, s'appuyer sur lui pour faire souffler Neymar, Mbappé et Lionel Messi. Le coach argentin connait l'attaquant ciblé pour l'avoir vu à l'œuvre en Premier League lorsqu'il entraînait encore Tottenham.

Mercato PSG : Vers la fin pour Martial à Manchester United !

À Manchester United, le nouveau manager des Red Devils, Ralf Rangnick, ne compte pas sur l’international français (30 sélections, 2 buts). Pas plus que son prédécesseur Ole Gunnar Solskjær, limogé le 21 décembre dernier. Le natif de Massy (Essonne) a disputé 6 bouts de matchs sous les ordres du technicien norvégien avant son départ. Il faut dire de l'ex-Lyonnais est barré par une forte concurrence depuis l'arrivée d'Edinson Cavani, puis de Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, Anthony Martial est sous contrat à Manchester jusqu’à fin juin 2024, soit pour 2 saisons et demie encore.

Si l’on se fie à l’estimation de Tranfermakrt, le prix de son transfert devrait s'élever à 32 M€ sur le marché des transferts. Le prix du N°9 des Mancuniens n'est pas un souci pour le PSG. Toutefois, son arrivée à Paris est conditionnée par le départ de Mauro Icardi. Or, le transfert de ce dernier du PSG n'est pas gagné ! La Juventus, le club qui le voulait en priorité ce mois de janvier pour remplacer Alvaro Morata, courtisé lui par le FC Barcelone, a fait machine arrière.