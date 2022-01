Toulouse FC Mercato : Officiel, un attaquant débarque au TFC !

Publié par Ange A. le 06 janvier 2022 à 07:43

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le transfert de Junior Flemmings au Toulouse FC est effectif. Il débarque des États-Unis.

Junior Flemmings, nouvel attaquant du Toulouse FC

Dauphin d’Ajaccio en Ligue 2, le Toulouse FC vise un retour dans l’élite la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, le Téfécé vient de s’offrir un nouvel attaquant. Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de Junior Flemmings à Toulouse a été officialisée mercredi. La durée du contrat du nouvel attaquant toulousain n’a pas été dévoilée. L’international jamaïcain (21 sélections/2 buts) arrive en provenance de Birmingham Legion FC, pensionnaire d’USL Championship (D2 nord-américaine). Pour sa dernière saison avec le dernier 2e de l’USL Championship, cet ailier a inscrits 6 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matchs. Transfermarkt croit savoir que le montant du transfert de Flemmings s’élève à 455 000 euros.

Les premiers mots de la recrue du Téfécé

En s’engageant avec le Toulouse FC, Junior Flemmings s’apprête à vivre sa première expérience sur le Vieux continent. Formé Tivoli Gardens dans son pays, l’attaquant de 25 ans n’a évolué qu’aux États-Unis. Il est d’ailleurs emballé à l’idée de découvrir le football européen. « C’est un rêve qui se réalise, pour moi, de jouer en Europe. J’ai hâte de me mettre au travail ! […] La France est un nouveau pays pour moi, avec un football et des profils de joueurs différents de ceux que je connaissais aux États-Unis. Là-bas, le foot est davantage basé sur les courses et l’aspect physique, là où en France, la tactique et la technique me semblent dominer », a assuré le joueur cité par le communiqué par le club de la Ville rose. De son côté, Damien Comolli s’est rejoui de l’arrivée d’un nouveau renfort offensif. Le président de Toulouse est certain que sa dernière trouvaille « a toutes les qualités sportives pour s’imposer dans le football français ».