OM : Avant Bordeaux, de mauvaises nouvelles tombent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2022 à 13:12

24 heures avant le déplacement à Bordeaux, l’ OM a reçu de mauvaises nouvelles. Le club phocéen sera privé de son public, mais aussi de plusieurs joueurs face aux Bordelais.

OM : Les supporters marseillais interdits de déplacement à Bordeaux

Après une courte trêve hivernale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Ce vendredi soir (21h), l’ Olympique de Marseille a rendez-vous avec les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 20e journée de championnat. Une rencontre importante qui se déroulera dans une atmosphère particulière.

En effet, l’ OM ne pourra pas compter sur le soutien de son public pour ce déplacement à Bordeaux. Et pour cause, la préfecture locale a pris un arrêt interdisant la présence des supporters phocéens autour et dans le stade. Les autorités justifient cette restriction par le « risque réel et sérieux d’affrontement » qui pèse sur la rencontre Bordeaux-OM. Par cette mesure, les autorités souhaitent donc éviter « des rixes entre supporters », « des violences contre les forces de l’ordre », « des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles », qui causent parfois de graves « blessures ou de dégradations » importantes.

Les déplacements de l’OM sont très fréquemment source de troubles

Par ailleurs, il convient de rappeler que les supporters de l’ Olympique de Marseille sont coutumiers du fait, car ce n’est pas la première fois qu’ils se voient interdits de déplacement en cette saison 2021-2022. Ils ont notamment été interdits de parcage extérieur jusqu’au 31 décembre dernier par la LFP suite aux violents incidents survenus à Nice et à Angers.

L’arrêté préfectoral rappelle ainsi que « les déplacements du club de l’OM sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public » en raison « du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe ».

Plusieurs joueurs testés positifs au Covid-19

Outre son public, l’ OM sera également privé de plusieurs joueurs face aux Girondins de Bordeaux. Selon les informations de RMC Sport, Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier, Gerson et Arkadiusz Milik étaient absents à la séance d’entraînement de ce jeudi. Ces absences inquiètent d’autant plus que le club marseillais pourrait se présenter avec un effectif diminué face aux Borderlais. La radio sportive précise que certains de ces absents ont été testés positifs au Covid-19, sans pour autant dévoiler leur identité.

Notons que le match Bordeaux-OM est toujours menacé. Car le club bordelais compte 17 absents liés au coronavirus. Si 3 cas supplémentaires venaient à être détectés à Bordeaux, la rencontre sera alors automatiquement reportée. La direction bordelaise a d’ailleurs demandé un report du match face à l’ OM en raison de ses nombreux cas de Covid détectés. Mais l’instance refuse pour le moment le report du match.