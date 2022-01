RC Lens Mercato : Des indices lâchés sur l'avenir de Seko Fofana

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 18:12

Impressionnant avec le RC Lens, Seko Fofana est visé par des tops clubs, dont l’ OM. L’un de ses proches lâche des indices sur son avenir.

RC Lens : Réponse du conseiller de Seko Fofana sur son prix

Auteur d’un doublé en coupe de France contre le LOSC, mardi, Seko Fofana a séduit davantage les clubs qui le courtisent. Il a fait briller son talent, ses qualités physique et technique, et surtout son mental de guerrier pour renverser, presque à lui seul, les Lillois. Quelques jours après l’ouverture du marché des transferts d’hiver, le nom du milieu de terrain du RCL circule à l’Olympique de Marseille. Il serait de plus en plus proche de l’équipe de Jorge Sampaoli. Il est aussi dans les plans de Newcastle United et de ses milliardaires saoudiens, nouveaux propriétaires du club de Premier League. Ses services sont également proposés au Paris Saint-Germain.

Dans une interview avec Foot Mercato, Antony Mendez a fait le point sur l’avenir de son protégé. Interrogé sur la valeur marchande actuelle du capitaine du RC Lens, il est resté flou. « Seko Fofana est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2024, donc cette question, c’est aux dirigeants lensois d’y répondre, même si j’ai ma petite idée. Mais peu importe le prix qu’un club mettra pour le recruter, la seule chose que je peux dire c’est qu’il fera une affaire sportive », a répondu le conseiller du joueur de 26 ans. D'après Transfermarkt, le N°8 des Sang et Or vaut 18 M€.

Le proche de Fofana évoque l'intérêt de l'OM et du PSG

Sur la prochaine destination du leader des Lensois, le membre du clan de ce dernier a confirmé des intérêts. « Il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le Paris SG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose », a-t-il commenté. « S’il doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui », a fait savoir Antony Mendez.