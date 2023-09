À l'occasion du match en retard de la 6e journée de Ligue 1 entre le LOSC et Reims, deux forfaits ont été annoncés à Lille.

LOSC : Adam Ounas, Tiago Djalo et Nabil Bentaleb forfaits face à Reims

À l'occasion de la rencontre entre le LOSC et le Stade de Reims prévue mardi soir, Paulo Fonseca s'est présenté ce lundi en conférence de presse pour faire un point sur son effectif. Et comme souvent depuis qu'il est sur le banc des Dogues, l'entraîneur portugais devra composer avec quelques absents. Adam Ounas, Tiago Djalo et Nabil Bentaleb, déjà absents lors du déplacement des Lillois à Rennes le week-end dernier, sont une nouvelle fois forfaits pour la réception du Stade de Reims.

"Nous avons seulement Nabil Bentaleb, Adam Ounas et Tiago Djalo qui ne sont pas disponibles, tous les autres prêts. On a fait un programme spécial pour Adam Ounas. Je pense que ça sera top juste pour le derby, mais après il reprendra l’entraînement avec nous. Pour Nabil (Bentaleb), je pense qu’il reviendra avec nous après Le Havre."

Tiago Santos de retour dans le groupe

Le LOSC pourra tout de même compter sur un précieux retour mardi soir face au Stade de Reims. Paulo Fonseca a annoncé que Tiago Santos était apte, lui qui est sorti sur blessure jeudi dernier en Conference League suite à un coup reçu à la cheville. "Tiago Santos est prêt pour jouer, il a repris l’entraînement ces derniers jours."

Arrivé cet été à Lille, ce défenseur droit portugais est l'une des révélations lilloises de ce début de saison, et nul doute que le LOSC en aura bien besoin mardi soir pour tenter de contenir les assauts du Stade de Reims.