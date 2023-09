Très porté sur la formation des jeunes, le LOSC vient tout juste d'acter l'arrivée d'un milieu de terrain marocain prometteur au sein de son académie.

Mercato LOSC : L'académie lilloise accueille Yassine Khalifi

Depuis plusieurs saisons, le LOSC se montre très efficace sur le recrutement de jeunes joueurs qui explosent ensuite au plus haut niveau. Une méthode qui a fait ses preuves et que les Lillois ne comptent pas abandonner. Ainsi, le club nordiste a de nouveau récupérer une jeune pépite étrangère pour venir renforcer ses équipes jeunes. Il s'agit du jeune milieu de terrain marocain de 18 ans, Yassine Khalifi, qui débarque tout droit de son pays natal.

Arrivé en provenance de l’Académie Mohammed VI, Yassine Khalifi va, dans un premier temps, intégrer l'équipe réserve du LOSC pour se faire la main. Ainsi, il évoluera d'abord en Nationale 3, avant d'espérer avoir sa chance avec le groupe professionnel, ou le milieu est bien garni avec, notamment, la récente arrivée de Nabil Bentaleb, en provenance d'Angers SCO, relégué en Ligue 2.

Yassine Khalifi a hâte de relever ce nouveau défi

Tout juste majeur, Yassine Khalifi, natif de Marrakech, quitte donc son pays pour tenter sa chance chez les Dogues. Dans le communiqué publié par le club, on peut lire la joie du Marocain de 18 ans. "Je suis très content de signer aujourd’hui au LOSC. C’est un grand club qui est connu pour savoir bien former et faire progresser les jeunes joueurs. Je vais découvrir un nouveau football, une autre façon de jouer. Dans un premier temps, mon objectif est de m’adapter et de progresser."

Yassine Khalifi, milieu de terrain de 18 ans, débarque donc au LOSC pour les cinq prochaines années. D'ici là, le joueur espère pouvoir gravir les échelons et pourquoi pas, faire quelques apparitions en Ligue 1 cette saison sous les ordres de Paulo Fonseca.