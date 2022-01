ASSE Mercato : Dupraz se lâche et fait une énorme annonce !

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 15:06

Connu pour son discours sans langue de bois, Pascal Dupraz a fait une sortie cinglante concernant le mercato de l' ASSE et a fait une grande annonce.

ASSE Mercato : Dupraz annonce du dégraissage

C’est un chantier pour le moins colossal qui attend Pascal Dupraz à l’AS Saint-Etienne. Arrivé dans l’urgence il y a quelques semaines pour sauver le club de la crise, le coach savoyard sait que le maintien à la fin de la saison passera par un mercato hivernal ambitieux, entendre par là la signature de plusieurs renforts mais aussi le départ de bon nombre d’indésirables. Et justement, le successeur de Claude Puel a fait une sortie médiatique forte ce vendredi sur les ondes de France Bleu Saint-Etienne Loir, annonçant un dégraissage massif à l’ ASSE.

Dans son entretien accordé à la radio locale, Pascal Dupraz évoque le souhait d’envoyer plusieurs joueurs avec la réserve, le « monde amateur » pour reprendre ses termes, insinuant que certains d’entre eux n’auraient pas le niveau pour évoluer à Saint-Etienne « Il faut que quelques joueurs aillent se frotter au monde amateur. Il y a trop de joueurs. L’effectif est trop important. Déclare l’entraîneur des Verts avant de poursuivre, Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs. ».

La bombe est lancée du côté du Forez, connu pour son caractère bien trempé, Pascal Dupraz ne devrait pas faire que des heureux à Sainté.

L’objectif mercato dévoilé

Durant cet entretien, l’ancien coach du TFC en a profité pour évoquer en profondeur le marché des transferts et les différents secteurs de jeu encore pistés par la direction stéphanoise. Après les arrivées de Gnagnon, Sako, Thioub et Bernardoni, l’ ASSE ne compte pas s’arrêter là « Il faut recruter encore, annonce Dupraz, Il faut recruter un attaquant, un défenseur central et un défenseur latéral. ». Dans le même entretien, l’entraîneur des Verts a notamment évoqué la piste menant au défenseur central de l’ OM, Alvaro Gonzalez. Pour le secteur offensif, Saint-Etienne devrait voir débarquer dans les prochains jours l’attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.