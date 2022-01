ASSE Mercato : Après Sako, une 2e signature officialisée !

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 20:35

C’est fait ! Paul Bernardoni est la deuxième recrue de l’ ASSE cet hiver. La signature du gardien de but a été officialisée ce mercredi !

ASSE : Paul Bernardoni prêté officiellement aux Verts

Après Bakary Sako la semaine dernière, l’ ASSE vient d’engager Paul Bernardoni pour les six derniers mois de la saison 2021-2022. Comme pressenti, le gardien de but de 24 ans arrive sous la forme d'un prêt par Angers SCO, mais sans option d’achat. Il devrait être suivi par son coéquipier du club d'Anjou, Sada Thioub (ailier gauche de 26 ans). « L’AS Saint-Étienne et Angers SCO ont conclu un accord concernant le prêt sans option d’achat de Paul Bernardoni. Le gardien de but international espoir français participera ainsi à la fin de cette saison 2021-2022 sous le maillot Vert », a communiqué officiellement le club ligérien.

Le gardien de but impatient de relever des défis à Sainté

Dans ses premières impressions sur sa signature à l’ ASSE, Paul Bernardoni s'est montré rassurant sur la deuxième partie de la saison. Il se dit prêt à aider les Verts (20e de Ligue 1) à se maintenir dans l'élite. « Je suis très heureux de rejoindre l' ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément », a-t-il déclaré.

Dupraz désigne le portier venu d'Angers comme N°1

Quant à Pascal Dupraz, il a immédiatement affirmé que Bernardoni serait le N°1, même quand Étienne Green fera son retour de blessure. « L’arrivée de Paul Bernardoni répond à une situation d’urgence, car Étienne Green est actuellement blessé. C’est aussi une arrivée qui ajoute de l’expérience à un poste très important pour augmenter nos chances d’obtenir des résultats en vue du maintien. Il vient pour être le titulaire qui sera soumis à la concurrence », a-t-il mis au point.