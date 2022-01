PSG Mercato : Accord imminent entre Pochettino et Man United !

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 16:06

Si Mauricio Pochettino est certain de terminer la saison avec le PSG, Manchester United pourrait modifier ses plans pour l’été prochain.

Pochettino attendu à Old Trafford en 2022

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham est annoncé sur le départ. Annoncé à Manchester United en novembre dernier après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, le coach argentin est finalement resté au PSG.

Mais selon le Sun, c’est que pour quelques mois seulement puisque l’ancien défenseur central serait d’ores et déjà disposé à répondre favorablement à une proposition du club anglais. D’après les informations du tabloïd britannique, Pochettino devrait les Red Devils à partir de l’été 2022, et n’attendrait désormais plus qu’un coup de fil des dirigeants du club mancunien. Une information confirmée en France ce vendredi.

PSG Mercato : Pochettino à United, « quasiment fait »

Un an et demi après son retour dans la capitale en tant qu’entraîneur, Mauricio Pochettino serait prêt à assurer la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, au terme de l’intérim tenu pour le moment par Ralf Rangnick. Une information confirmée par Dominique Sévérac, qui précise même qu’un accord serait prochain entre l’entraîneur du Paris Saint-Germain et la direction de Manchester United.

« Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté, Pochettino a donné son accord… On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite… Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait !

Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! », a expliqué le journaliste du quotidien Le Parisien sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. En cas d’arrivée de Pochettino, Ralf Rangnick devrait occuper les fonctions de directeur sportif.