PSG Mercato : 18M€, Leonardo vise un coup exceptionnel à Lens !

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 05:06

Pour l’été 2022, Leonardo prévoit de renforcer le milieu du PSG. Aux dernières nouvelles, Leonardo viserait un coup exceptionnel à Lens.

Seko Fofana, le chaînon manquant au PSG ?

Malgré les présences de Marco Verratti, Idrissa Gana Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Perreira et plusieurs jeunes, le Paris Saint-Germain veut recruter au milieu de terrain l’été prochain. Leonardo serait ainsi positionné pour Franck Kessié (AC Milan), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Paul Pogba (Manchester United), Lucas Paqueta (OL) et Casemiro (Real Madrid). Mais le directeur sportif du club de la capitale pourrait finalement trouver son bonheur en Ligue 1.

En effet, selon les dernières informations relayées par nos confrères de Foot Mercato, en cas d’échec du dossier Paqueta, Leonardo aurait prévu de recruter le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana. Athlétique, infatigable, brillant techniquement et capable de se projeter dans un profil très « box to box », l’international ivoirien de 26 ans réalise une saison remarquable avec les Sang et Or.

Le Paris SG pourrait formuler une offre à l’endroit de la direction lensoise pour récupérer le joueur formé au FC Lorient. Un profil validé par Pierre Ménès qui précise toutefois que le nom de Seko Fofana n’est pas assez ronflant pour le club parisien. Mais l’agent du joueur pense que son poulain est prêt à faire le grand saut dans une équipe comme celle du PSG.

PSG Mercato : L’agent de Seko Fofana ouvre les bras à Paris

Arrivé en août 2020 en provenance d’Udinese contre un chèque de 8,5 millions d’euros, Seko Fofana pourrait faire ses valises et quitter le RC Lens lors du prochain mercato estival. Si l’Olympique de Marseille rêve de l’avoir dans le groupe de Jorge Sampaoli la saison prochaine, le Paris Saint-Germain ferait désormais partie de la liste de ses prétendants. Interrogé par Foot Mercato, Antony Mendez, l’un des conseilleurs de Fofana, a clairement ouvert la porte à un transfert au Paris Saint-Germain ou à l’OM.

« Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui », a expliqué le représentant du numéro 8 du RCL.

Évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Seko Fofana pourrait être l’un des tubes de l’été prochain en Ligue 1. Affaire à suivre donc…