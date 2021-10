RC Lens : Élu joueur du mois, Seko Fofana félicite les supporters

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 19:33

Seko Fofana a été désigné meilleur joueur du mois de septembre. Dans sa réaction postée sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du RC Lens a dédié son trophée aux supporters.

RC Lens : Seko Fofana « heureux d’avoir reçu son trophée dans un Bollaert plein »

Élu meilleur joueur du mois de septembre, Seko Fofana a reçu son trophée lors du match entre le RC Lens et le FC Metz (4-1) dimanche dernier. Heureux de recevoir cette distinction, la première pour un joueur du RCL, après Jérôme Leroy en août 2005, le capitaine des Sang et Or a tiré son chapeau aux supporters du club. « Heureux d’avoir reçu le trophée de joueur du mois de Ligue 1 dans un Stade Bollaert plein », a-t-il souligné dans son message publié sur Instagram. « Cette récompense, c’est aussi celle de mes coéquipiers, du staff et du club dont je suis très reconnaissant. Merci à tous, le travail collectif continue… », a déclaré le milieu défensif.

Outre le prix du meilleur joueur de septembre, Seko Fofana figurait dans le onze type du journal L’Équipe, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Il avait reçu la note de 7/10 pour sa prestation canon contre les Messins. Séduisant face à l’équipe de Frédéric Antonetti, le RC Lens a placé deux autres joueurs dans l’équipe de la 11e journée : Jonathan Clauss (arrière latéral droit) et Wesley Saïd (attaquant) auteur d’un doublé contre les Grenats. Ce dernier a même reçu la meilleure note (8/10) de l'équipe composée par le quotidien sportif.

Fofana, meilleur que Gouiri et Paqueta

Cette saison, Seko Fofana a dipsuté 11 matchs et a marqué 3 buts en championnat. Dans le mois de septembre, il a impressionnant lors de 3 victoires du RC Lens en 4 matchs disputés. Il a joué 67 ballons en moyenne, a réussi 88,8% de passes et a récupéré 5,5 ballons. A noter que le Franco-Ivoirien a raflé le Trophée UNFP avec 42% des votes. Il a devancé Amine Gouiri de l’OGC Nice (30% des voix) et Lucas Paqueta de l’ OL (28% des suffrages).