RC Lens Mercato : La recrue Patrick Berg annonce ses ambitions

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 00:36

Première recrue d’hiver du RC Lens, Patrick Berg a affiché ses ambitions avec son nouveau club, avant le match face au Stade Rennais, samedi.

RC Lens : Berg veut « faire gagner le RCL et l'aider à se développer »

Patrick Berg a rejoint le RC Lens officiellement le 20 décembre dernier. Transfuge de Bodo Glimt, il est en provenance du championnat norvégien. Le milieu de terrain s’est engagé avec le RCL jusqu’en juin 2026, contre 4,5 M€ d’indemnité. Avant son premier match sous le maillot des Sang et Or en Ligue 1, la nouvelle recrue lensoise a évoqué son intégration dans le Nord. « Tout s’est très bien passé depuis le premier jour. Ils m’ont accueilli les bras ouverts. Mon ressenti est très bon avec l’équipe et le staff. Je me sens déjà comme à la maison », a-t-il rassuré en conférence de presse, ce vendredi.

« C’est un groupe où il est facile de s’intégrer. Je vis à la Gaillette. J’ai hâte de tenir une conférence de presse en Français dans quelques mois », a-t-il promis. Une autre promesse, sportive, a été faite par l’international norvégien (9 sélections). « Nous voulons tous la même chose : faire gagner et aider le club à se développer. Nous avons un objectif commun. […] Peu importe qui débute le match, nous avons le même objectif », a-t-il déclaré.

Patrick Berg titulaire contre le Stade Rennais ?

Franck Haise va-t-il aligner le milieu défensif lors du match entre le RC Lens et le Stade Rennais, samedi (21h) au stade Bollaert ? Possible ! Surtout après son passage en conférence de presse d’avant-match. En tout cas, l’ex-capitaine de Bodo Glimt est impatient de porter le maillot du Racing Club en Ligue 1 après sa première apparition en coupe de France contre le LOSC, dimanche dernier. Club qu’il a choisi en repoussant des propositions.

« D’autres clubs étaient intéressés, mais je sentais que c’était la meilleure option pour moi. Je connaissais déjà l’histoire du club avant de venir. Je savais que le RC Lens était un club historique du championnat de France », a indiqué Patrick Berg.