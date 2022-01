LOSC Mercato : 17M€, l’Atlético Madrid vise un joli coup à Lille

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2022 à 11:49

L’Atlético Madrid aurait l’intention de recruter Zeki Celik du LOSC pour remplacer Kieran Trippier transféré à Newcastle cet hiver.

LOSC : Zeki Celik à l’Atlético Madrid pour remplacer Trippier ?

Champion de France 2021 avec le LOSC, Zeki Celik (25 ans) pourrait quitter le club nordiste pendant ce mercato hivernal. D’après les informations du journaliste Nicolò Schira, il est sur la liste de l’Atlético Madrid. Le spécialiste du marché des transferts croit savoir que l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, a coché le nom du défenseur de Lille OSC pour remplacer Kieran Trippier (31 ans) transféré à Newcastle le 7 janvier dernier.

L’international turc (29 sélections, 2 buts) fait partie des joueurs lillois ayant une grosse cote sur le marché des transferts. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut 17 millions d’euros au moins. Par ailleurs, son contrat au LOSC est valide jusqu’en juin 2023. La direction lilloise n’a certes pas mis Zeki Celik sur le marché, mais elle pourrait bien négocier son transfert en cas d’offre intéressante, car le club a besoin de vendre quelques joueurs afin d’équilibrer ses comptes. C’est d’ailleurs ce qui a justifié la vente de Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina pour 14 M€, après Mike Maignan à l'AC Milan (14,30 M€).

Jonathan David et Sven Botman très courtisés

D’autres joueurs qui brillent en ce moment avec les Dogues sont très courtisés. Meilleur buteur du LOSC et de la Ligue 1 avec 12 buts, Jonathan David (22 ans) est dans le viseur du Real Madrid, de Newcastle et d’Arsenal. Indem pour le défenseur central Sven Botman (22 ans) qui est sur les tablettes de l’AC Milan et de Newcastle. Yusuf Yazici (25 ans) est quant à lui annoncé dans le viseur du CSKA Moscou en Russie, alors que Reinildo Mandava (28 ans) est la priorité du SSC Naples en Serie A depuis l’été dernier.