Barça Mercato : Ronaldo à Barcelone, la bombe venue d'Espagne

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 17:19

À en croire la presse espagnole, Cristiano Ronaldo, en plein doute à Manchester United, pourrait rallier le Barça dans un futur proche.

Barça Mercato : Et si Ronaldo ralliait l’ennemi ?

L’information a de quoi faire sourire, et pourtant selon le média Sport, cela pourrait devenir réalité dans les prochains mois. Encore impossible il y a quelques années aux vues de la mythique rivalité Real-Barça, Cristiano Ronaldo pourrait être rapidement proposé aux Blaugranas par son agent, Jorge Mendes.

Si le journal ne parle pas d’une offensive réelle du FC Barcelone pour la star portugaise, il évoque néanmoins un rapprochement significatif de Joan Laporta et l’agent du quintuple Ballon d’Or, Jorge Mendes, qui pourrait mener rapidement à des discussions. Depuis quelques mois, le désamour entre Ronaldo et Manchester United se fait ressentir, l’attaquant n’est plus aussi prolifique qu’à ses débuts, et sa relation avec Ralf Rangnick n’est pas au beau fixe. Beaucoup de supporters blâment leur ancienne gloire, lui reprochant d’empêcher l’essor de plusieurs joueurs comme Marcus Rashford ou Bruno Fernandes.

CR7 chercherait ainsi selon plusieurs médias, une porte de sortie en 2022, notamment si Man United ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions (le club est actuellement 7e de Premier League). Selon Sport, une de ces portes de sortie pourrait être le Barça. " C’est un nom que Mendes mettra sur la table dès qu’il le pourra ", indique le média catalan, qui rappelle que l’influent agent portugais jouit d’une grande relation avec Joan Laporta et Mateu Alemany, le directeur sportif barcelonais. En parallèle, le FC Barcelone remue ciel et terre pour enrôler un buteur de standing, depuis la retraite prématurée de Sergio Agüero.

Une arrivée tout de même difficile

Si les envies de départ de Ronaldo semblent réelles, il paraît peu probable que l’attaquant portugais décide de rallier le Barça, son grand rival durant 9 saisons lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Encore très attaché aux Merengues, où beaucoup de ses amis y jouent encore, comme Marcelo, Benzema ou encore Luka Modric, le joueur de 36 ans n’a probablement aucune envie de rejoindre la Catalogne, que ce soit d’un point de vue financier (quand on connaît les difficulités économiques du Barça) mais aussi et surtout pour son image.