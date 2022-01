Barça Mercato : Atlético, accord bouclé avec Luis Suarez !

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 11:19

À quelques mois de la fin de son contrat à l'Atlético Madrid, Luis Suarez attire le Barça, son ancien club, mais aurait déjà conclu un accord avec une autre écurie.

Barça Mercato : Suarez proche de l’Arabie Saoudite

Alors que tous les regards sont tournés sur les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous deux proches d’un départ du PSG et du BVB, d’autres joueurs agitent, dans l’ombre, le marché des transferts. Libre de tout contrat au mois de juin, l’attaquant uruguayen Luis Suarez ne continuera pas son aventure chez les Colchoneros l’année prochaine, son départ à l’issue de la saison semble inévitable et beaucoup de clubs se bousculent pour l’enrôler.

Auteur d’une superbe saison 2020/2021, couronnée par un titre de champion d’Espagne, El Pistolero semble avoir baissé en régime ces derniers mois, perdant même sa place de titulaire au profit d’Antoine Griezmann ou Matheus Cunha. Une situation délicate, qui donnerait au joueur des envies de départ. Et justement, Luis Suarez aurait d’ores et déjà conclu un précontrat avec son prochain club, une destination pour le moins étonnante qui enverrait l’Uruguayen loin de l'Europe.

Selon le très sérieux média saoudien, Koora Show, l’ancien joueur du Barça serait tombé d’accord avec le club de Al-Hilal, où joue notamment Bafetimbi Gomis. Si les Saoudiens ont l’avantage financier pour enrôler Suarez, le joueur est également dans le viseur d’un autre club, qui compte l’attirer pour le projet sportif.

Le Barça n’a pas oublié son attaquant

En plus d'Al-Hilal, El Pistolero serait également dans les plans du FC Barcelone, qui n’hésitera pas à formuler une offre de prêt à son ancienne gloire cet hiver si ce dernier voulait quitter Madrid. Selon l’Insidesr Ekrem Konur, les Blaugranas, qui cherchent désespérément un numéro 9 pour 2022, aurait jeté leur dévolu sur l’Uruguayen après l’échec du dossier Cavani. Pour rappel, l’attaquant était en froid avec l’ancienne direction du Barça, à savoir le duo Bartomeu-Koeman, mais plaît grandement à l’actuel président Joan Laporta ainsi que Xavi, son ancien coéquipier.