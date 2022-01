FC Nantes Mercato : Un défenseur international annoncé sur le départ !

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2022 à 12:04

L'international malien MollaWagué va quitter le FC Nantes dans les prochains jours pour rejoindre le club belge de Seraing.

Molla Wagué qui s’entraînait avec la réserve du FC Nantes depuis le début de saison va quitter la Jonelière dans les prochains jours. Il n’entrait plus dans les plans d’Antoine Kombouaré. Pire encore, il était dans le groupe réserviste du FCN depuis 6 mois. L’international malien, passé par l’Udinese et Leicester, va chercher à se relancer sous les ordres de Jean-Louis Garcia. L’histoire de Molla Wagué au FC Nantes se termine par la petite porte. Le joueur natif de Vernon a porté le maillot jaune et vert seulement à 11 reprises. C’est un bilan famélique pour un joueur qui a signé en 2019. L’international malien n’a jamais réussi à s’imposer avec les Canaris.

Départ libre de Molla Wagué à Nantes

Le défenseur international de 30 ans part libre, il a été libéré de ses six derniers mois de contrat à Nantes. Le joueur prêté à Amiens l’an dernier se disait prêt à relever un nouveau défi en décembre 2020. Il évoquait sa situation en septembre chez Foot Mercato.« Je suis actuellement à Nantes, dans l’attente d’un challenge. Je suis sous contrat jusqu’en 2022, mais le club m’a clairement fait savoir qu’il me laisserait libre si je trouvais un club. Voilà la situation aujourd’hui. »

Il se sent prêt à montrer qu’à 30 ans, il a encore de belles années devant lui et a toujours le niveau pour être professionnel. Le joueur formé à Caen a participé à la Coupe d’Afrique des Nations à quatre reprises avec le Mali. Voici ce qu’il déclarait en décembre chez RMC.« Je ne suis pas un joueur fini. Je suis prêt à retrouver un nouveau challenge. L’envie est toujours là. L’équipe qui me fera confiance le verra. Je suis en pleine forme. J’ai énormément de fraîcheur et ça, ça peut jouer. Je suis prêt et bien préparé physiquement et mentalement. » Molla Wagué va donc rejoindre Seraing, le 17e du championnat de Belgique. Le club belge actuellement en difficulté dans la lutte pour le maintien en Jupiler Pro League est entraîné par Jean-Louis Garcia et pourrait donc être renforcé avec la venue de Molla Wagué.