ASSE Mercato : Un international du FC Nantes pisté par Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 11 janvier 2022 à 18:31

À la recherche de renforts en défense après l'échec Dagba, l' ASSE aurait coché le nom d'un international français évoluant au FC Nantes.

ASSE Mercato : Corchia visé par Dupraz

Tonitruant depuis le début du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne ne cesse de multiplier ses pistes dans à peu près tous les secteurs de jeu. Après avoir enregistré les venues de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, les Verts souhaitent à l'heure actuelle un renfort offensif et un latéral. Si certains dossiers se sont bouclés rapidement, d’autres en revanche se révèlent plus complexes et mettent à mal les plans des dirigeants stéphanois.

Et justement, alors que l’ ASSE a récemment vu la piste Colin Dagba subitement se refermer, après que le joueur du PSG ait refusé les avances stéphanoises, le club ligérien aurait, selon RMC Sport, jeté son dévolu sur Sébastien Corchia, sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2023. L’international français (1 sélection en 2016) plaît beaucoup à Pascal Dupraz, par son experience notamment. Néanmoins, l’AS Saint-Etienne a vu ses espoirs rapidement tomber à l’eau pour l'ancien sévillan, puisque le joueur aurait immédiatement décliné l’offre des Verts. Un énième coup dur pour Sainté qui peine à trouver des solutions en défense cet hiver.

Un attaquant belge ciblé

Alors que le dossier Jean-Philippe Mateta n’en finit plus d’agiter la direction stéphanoise, l’ ASSE aurait finalement décidé de se pencher sur une autre piste en attaque, en attendant un pas de Crystal Palace. Selon le média belge WalFoot, les Verts s’intéresseraient à Julien Ngoy, polyvalent attaquant de 24 ans évoluant au KAS Eupen. En fin de contrat en juin prochain dans son club, l’ancien joueur de Stoke City est également pisté par Montpellier ainsi que d’autres clubs de Bundesliga et de MLS.

La piste Mateta pourrait se débloquer dans les prochains jours, puisque Crystal Palace, qui refuse toujours de lâcher son attaquant, aurait entamé des discussions avec Arsenal pour récupérer Eddie Nketiah, signe positif pour les Verts, puisque son arrivée chez les Eagles provoquerait le départ de Mateta dans la Loire.