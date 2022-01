PSG Mercato : L'opération Zidane lancée, Pochettino bientôt viré !

Publié par Thomas le 12 janvier 2022 à 13:04

La fin est proche pour MauricioPochettino. Après plusieurs mois de tensions en interne, le PSG a pris la grande décision de lancer l'opération Zidane.

PSG Mercato : Zidane arrive à grands pas !

Rien ne va plus en interne au Paris Saint-Germain. Toujours à la recherche de fond de jeu depuis le début de la saison, les joueurs comme les dirigeants commencent à s’agacer de la politique sportive instaurée par Mauricio Pochettino. De plus en plus pointé du doigt par les observateurs, le technicien argentin s’est également attiré les foudres de son vestiaire cette semaine. Selon le journaliste Abdellah Boulma, plusieurs cadres dont Marquinhos, Verratti ou encore Sergio Ramos auraient élevé leurs voix contre leur entraîneur, lui faisant part de leur inquiétude grandissante à quelques semaines du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

Depuis son arrivée, l’ancien coach de l'Espanyol, peine à convaincre sur le banc Rouge et Bleu, et préoccupe la direction qui aurait décidé d’entamer sa succession dans la plus grande discrétion. Selon Le Parisien, le Paris SG, sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi, s’active en interne pour débusquer un nouvel entraîneur dans la capitale, et ce, dans les plus brefs délais. Si le président qatari a longtemps indiqué faire confiance à Pochettino malgré les critiques, il semblerait qu’en interne, le board parisien n’ait qu’un nom en tête : Zinédine Zidane.

L’actuel leader de Ligue 1 ferait tout son possible pour attirer le champion du monde 98, libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. L’entraîneur français, un temps réticent à reprendre rapidement du service, serait assez emballé par le projet du PSG et pourrait rapidement se laisser convaincre, notamment si une belle offre arrivait sur la table. Dans le même temps, Mauricio Pochettino aurait déjà en ligne de mire son futur club.

Pochettino toujours proche de Man United

Selon Le Parisien, Mauricio Pochettino n’aurait pas oublié l’intérêt que lui porte Manchester United à son égard et songerait très sérieusement à retourner outre-Manche. Le journal précise que l’entraîneur argentin est considéré comme une pointure en Premier League, grâce à ses passages réussis chez les Spurs et Southampton.

Le coach du Paris SG se voit retrouver ce championnat qu’il apprécie ainsi que la vie anglaise dont il serait très attaché. Secrètement, le technicien maintiendrait des contacts avec les Red Devils, dans le cas où il se ferait limoger du PSG dans un futur proche. Tout pourrait rapidement s’enflammer donc dans la capitale française...