PSG Mercato : Pochettino poussé dehors par le vestiaire à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 janvier 2022 à 22:31

Le vestiaire du PSG a-t-il lâché son coach Mauricio Pochettino ? Avant le choc face au Real Madrid, la tension monte chez les Rouge et Bleu.

Le vestiaire ne comprend plus Mauricio Pochettino

« C’est incompréhensible. Clairement, Pochettino a lâché l’affaire et je pense que les joueurs l’ont lâché aussi (…) Messi n’a pas été moins bon ce soir, qu’il ne l’est depuis le début de la saison. Mbappé, tu as l’impression qu’il se fout de la gueule du monde, honnêtement tu as cette impression-là ! Quand il veut jouer, il joue, mais ce mercredi je ne sais pas s’il fait cinq kilomètres… honnêtement, il ne veut pas courir. Hakimi, on ne le reconnaît plus. Mais ça fait quelques semaines que c’est le cas. Enfin, ça n’a ni queue ni tête. Je pense que Pochettino c’est fini. Clairement, il est cramé. »

Il y a quelques semaines, Daniel Riolo dressait un constat sans appel sur le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino. Ce mardi, le journaliste Abdellah Boulma confirme la thèse de Riolo en expliquant qu’à plus d'un mois du double choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid, à l’occasion des huitièmes de finale, les joueurs du Paris Saint-Germain ne comprendraient plus franchement les méthodes instaurées par leur entraîneur, ni même sa gestion du groupe.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien argentin perdrait ainsi progressivement le soutien de son vestiaire. Une situation qui pourrait bouleverser l’avenir de l’ancien manager de Tottenham dans la capitale.

PSG Mercato : Zidane proche de débarquer à Paris ?

Lassé des prestations de leur équipe depuis le début de la saison malgré un mercato estival des plus denses avec les renforts de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient convaincre rapidement Zinedine Zidane de venir succéder à Mauricio Pochettino sur le banc avant la double confrontation contre le Real Madrid, en Ligue des Champions.

En effet, selon Eduardo Inda, présentateur de la célèbre émission El Chiringuito, la direction du PSG ferait le forcing auprès de l’ancien coach des Merengues afin qu’il signe maintenant. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Pochettino pourrait être remercié à son tour en plein hiver.

Affaire à suivre…