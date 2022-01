FC Nantes Mercato : Un flop viré du FCN rebondit en Belgique

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 23:34

Le FC Nantes a résilié le contrat de Molla Wagué, à 6 mois de la fin de leur accord. Le défenseur a rebondi en Belgique immédiatement.

Le FC Nantes résilie le contrat de Molla Wagué

C’est fini entre le FC Nantes et Molla Wagué ! Le club de la cité des Ducs et le défenseur central de 31 ans ont rompu le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2022, ce mercredi 12 janvier. Comme pressenti, les parties se sont séparées à l’amiable. « Le FCN annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat de Molla Wague. Le Club remercie Molla Wague pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le club du président Waldemar Kita, dans son communiqué officiel.

Le défenseur malien rebondit au RFC Seraing

Dans la foulée de l’annonce du FC Nantes, le Royal Football Club Seraing (en Belgique) a officialisé la signature de l’international malien (28 sélections) pour six mois. « Après l’arrivée de Daniel Opare, notre club enregistre une seconde arrivée dans son secteur défensif, avec la signature de Molla Wague (1,91 m) ». Le club dirigé par Jean-Louis Garcia depuis le 3 janvier 2022 est en grande difficulté cette saison en Jupiler Pro League. Elle pointe à la 17e place de la Jupiler pro League et est menacée de relégation en deuxième division.

Promesse de l'ancien joueur du FCN

Molla Wagué débarque ainsi en renfort au sein du club de la province de Liège pour l’aider à remonter au classement, grâce à son expérience du haut niveau. L’arrière central a joué au SM Caen, à Grenade, à l’Udinese, à Leicester City, à Watford FC, à Amiens SC et évidement au FC Nantes. Le Franco-Malien a fait des promesses après sa signature à Seraing. « J’espère aider le club à assurer son maintien, en lui apportant mon expérience et mon vécu. […] Je suis vraiment impatient de retrouver les terrains et très motivé », a-t-il déclaré sur le site internet des Métallos.