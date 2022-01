FC Nantes Mercato : Le FCN sur la piste d'un ancien buteur de Ligue 1

Publié par Thomas G. le 14 janvier 2022 à 02:11

Un ancien buteur des Girondins de Bordeaux, passé par SM Caen et SCO Angers est en difficulté en Turquie. Il intéresse le FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Crivelli relancé chez les Canaris ?

Enzo Crivelli (26 ans) est actuellement prêté à Antalyaspor par le club d’Istanbul Basaksehir. L’attaquant français traverse une période difficile car il n’a pas mis le moindre but cette saison. Le FC Nantes surveille sa situation et pourrait décider de passer à l’action durant ce mercato.

Avec Basaksehir, Enzo Crivelli a connu les sommets : un titre de champion de Turquie en 2020 et une participation à la Ligue des champions la saison suivante. L'attaquant de 26 ans a affronté le PSG à deux reprises durant cette campagne ainsi que Leipzig et Manchester United. Durant la saison du titre à Basaksehir, Crivelli avait marqué 14 buts en 44 matches. Le joueur formé à Bordeaux a été proposé au FC Nantes. Un retour en France est envisageable pour lui.

Le bon remplaçant de Kolo Muani ?

Le FC Nantes va perdre le très prometteur Randall Kolo Muani, l’attaquant Nantais n’a toujours pas prolongé à 6 mois de la fin de son contrat. Il va quitter le FC Nantes, Fribourg et L’Eintracht Franfort sont les deux les plus intéressés. Ainsi, pour remplacer Kolo Muani, les Canaris pourraient décider de rapatrier Crivelli. L’ancien Caennais a une bonne expérience en Ligue 1, il a joué avec les Girondins de Bordeaux, Bastia, Angers et Caen. Son profil atypique fait de lui un profil apprécié en Ligue 1, son nom refait souvent surface lorsqu’un club de Ligue 1 cherche un attaquant. Crivelli pourrait connaître sa cinquième expérience dans le championnat français avec le FC Nantes. Il rejoindrait la formation d’Antoine Koumbouaré, une équipe en confiance actuellement 9e de Ligue 1. Les Canaris ont fait une première partie plus que correcte et peuvent désormais espérer s’immiscer dans la course à l’Europe. Enzo Crivelli serait un atout de premier ordre pour le FC Nantes.