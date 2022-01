RC Lens Mercato : Réaction de Haise à l’offre de Burnley pour Fofana

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 23:54

L’Équipe a révélé une offre de Burnley FC au RC Lens pour Seko Fofana. Interrogé en conférence de presse, Franck Haise a été évasif.

RC Lens Mercato : offre de 17 M€ Burnley pour Seko Fofana

Le RC Lens devrait transférer Seko Fofana cet hiver, tant il est convoité par de grands clubs. Newcastle United et ses nouveaux propriétaires au gros portefeuille ont coché son nom. Le milieu de terrain du RCL est aussi la priorité de l’OM et de son entraîneur Jorge Sampaoli. Les agents du capitaine des Sang et Or ont proposé également ses services au PSG, mais il veut finir la saison en Artois.

Franck Haise, l’entraîneur du club promu en Ligue 1 en mai 2020, souhaite aussi garder son meilleur joueur actuel jusqu'a la fin de l'exercice 2021-2022. Toutefois, il doit croiser les doigts pour, car les offres commencent à tomber sur le bureau du président du RC Lens, Joseph Oughourlian. Selon les révélations du quotidien sportif, Burnley FC a transmis une première offre de 17 M€ à la direction du club Artois pour l’international ivoirien (4 sélections).

Franck Haise, « il n’y a pas grand-chose pour le moment »

Questionné par les médias sur la prétendue proposition des Clarets, le coach des Lensois n’a ni confirmé ni infirmé l’information de la source. « Il n’y a pas grand-chose pour le moment », a-t-il glissé. Très courtisé, Seko Fofana est-il perturbé par la rumeur du mercato qui l’envoie un peu partout dans des clubs huppés cet hiver ? Franck Haise estime que non ! « Pour Seko, je n’ai pas l’impression que ça l’interroge beaucoup. Il sait ce que c’est, on le sait tous, ça fait partie des choses qui arrivent chaque hiver », a-t-il répondu.

Transféré de l'Udinese en août 2020 à 8,5 M€ hors bonus, le joueur de 26 ans est sous contrat au RC Lens jusqu'en juin 2024 et sa valeur marchande actuelle est estimée à 18 M€.