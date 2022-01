RC Lens Mercato : Burnley propose 17 M€ pour un crack du RCL

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 03:24

Proposé au PSG et visé par l’OM, Seko Fofana pourrait prendre la direction d’Angleterre où Burnley aurait fait une offre de 17M€ au RC Lens.

RC Lens Mercato : Burnley FC sort 17 M€ pour Seko Fofana

Brillant avec le RC Lens depuis son arrivée de l’Udinese à l’été 2020, Seko Fofana a séduit plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille en Ligue 1. En Premier League, Newcastle United et ses nouveaux propriétaires, des milliardaires saoudiens, ont coché son nom en vue d’un transfert cet hiver. Intéressé aussi par le profil du milieu défensif du RCL, Burnley FC aurait devancé les Magpies. Selon les informations de L’Équipe, le club anglais a transmis une première offre de 17 M€ à la direction du club Artois pour l’international ivoirien (4 sélections). Ce dernier est coté à 18 M€ sur le marché des transferts.

Une offre insuffisante pour le RCL ?

Le quotidien sportif précise cependant que la proposition des Clarets n’est pas suffisante pour faire bouger le RC Lens. D’après la source, l’ offre « a peu de chance d'aboutir ». Dès lors, le pensionnaire de Premier League serait bien inspiré « en élevant sa proposition pour avoir une petite chance de faire douter le joueur de 26 ans et les dirigeants lensois » de l’avis du média. De plus, Seko Fofana veut rejoindre un club qui joue la coupe d'Europe et non une équipe qui lutte pour se maintenir dans l’élite anglaise. Il a aussi déclaré récemment qu’il souhaite finir la saison sous le maillot des Sang et Or, avant d’envisager un possible départ à l'été.

En difficulté à l’Udinese, Seko Fofana a rejoint le club nordiste en Ligue 1 pour se relancer. Et il a réussi son pari. Lors de l’exercice 2020-2021, il a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe du coach Franck Haise, qui avait fini à la 7e place du championnat. Cette saison (2021-2022), le milieu de terrain a confirmé les attentes du staff technique et des dirigeants lensois. Il est auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 22 matchs disputés, toutes compétitions confondues.