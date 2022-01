ASSE Mercato : Sainté vers une grosse désillusion en Angleterre

Publié par Ange A. le 14 janvier 2022 à 08:31

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ ASSE souhaite recruter un attaquant de Premier League. Mais les Verts sont loin de boucler ce dossier.

Ça se complique pour la signature d’un buteur à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne s’est déjà offerte quelques renforts en ce mercato d’hiver. Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni sont venus renforcer l’ ASSE dans son opération maintien. Malgré ces renforts, Pascal Dupraz souhaite encore accueillir un nouvel élément offensif, notamment un véritable attaquant de pointe. Le nom de Jean-Philippe Mateta, actuellement en prêt à Crystal Palace, revient avec insistance. Les Eagles seraient disposés à casser le prêt de l’avant-centre sous contrat avec Mayence. Mais le club londonien voudrait piocher à Arsenal avant de lâcher Mateta. Seulement, Mikel Arteta vient de fermer la porte à un départ d’Eddie Nketiah, son jeune attaquant courtisé par Palace.

Recalé pour Nketiah, Crystal Palace devrait donc conserver Jean-Philippe Mateta malgré l’intérêt de Saint-Étienne. Une tendance confirmée par Patrick Vieira. « Nketiah est à Arsenal, son entraîneur ne veut pas le laisser partir, le sujet est clos. Je n’ai donc rien à commenter », a lâché le coach des Eagles.

Mateta, un dossier « au point mort » pour Dupraz

Jeudi en conférence de presse, Pascal Dupraz a également commenté ce dossier. Le coach de l’AS Saint-Étienne est pessimiste concernant la signature d’un nouvel avant-centre, en l’occurrence Mateta. « On est au point mort sur le dossier d’un attaquant », a noté le technicien stéphanois. Avec la tendance actuelle, le joueur de 24 ans est parti pour terminer son prêt à Crystal Palace. Avec le départ de l’Ivoirien Wilfried Zaha à la CAN, il devrait même d’ailleurs engranger du temps de jeu. Jusqu’ici il n’a joué que 7 matchs (327 minutes) pour deux buts. Sainté de son côté devrait creuser une autre piste pour renforcer son attaque.