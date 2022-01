ASSE Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Mateta

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 00:01

Crystal Palace avait refusé de prêter Jean-Philippe Mateta à l’ ASSE, mais une nouvelle donne a relancé le dossier au profit des Verts.

ASSE : Crystal Palace cherche un remplaçant à Mateta

En manque de temps de jeu à Crystal Palace et sollicité par l’ ASSE, Jean-Philippe Mateta a failli être renvoyé à Mayence, le club qui l’a prêté jusqu’en juin 2022. Mais le club de Premier League aurait changé d’avis. Il se serait mis à la recherche d’un nouvel attaquant avant de libérer le Français courtisé par l’AS Saint-Étienne. D’après les informations de The Times, Crystal Palace s’est lancé aux trousses de Eddie Nketiah, un attaquant d’Arsenal.

La direction des Eagles aurait déjà initié des négociations avec les Gunners pour recruter le joueur en fin de contrat en 2022. Selon les indiscrétions du média britannique, l’avant-centre anglais est suivi de près par Crystal Palace depuis un moment.

Patrick Vieira va-t-il faire une passe à l'AS Saint-Étienne ?

Si les révélations de la source se confirment, ce serait une bonne nouvelle pour l’ ASSE, qui pourrait ainsi récupérer Jean-Philippe Mateta en toute quiétude. En effet, si Patrick Vieira (manager général des Eagles) trouve un renfort en attaque cet hiver, il devrait logiquement se séparer du joueur formé à l’ OL. Les Verts peuvent donc encore entretenir un petit espoir sur le dossier de l’attaquant de 24 ans. Rappelons que Pascal Dupraz a confirmé cette semaine que l' ASSE est en quête d'un attaquant et que le profil de Jean-Philippe Mateta correspond à ce qu'il recherche.

« On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. […] Mateta ? Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. Il est encore inopportun de dire qu'il viendra nous rejoindre », avait confié l'entraîneur de l' ASSE sur France Bleu Saint-Étienne.