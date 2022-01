LOSC Mercato : Une pépite dénichée en Suisse pour remplacer Ikoné ?

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2022 à 21:31

Pour remplacer Jonathan Ikoné transféré à la Fiorentina, le LOSC prospecte un peu partout. Il aurait déniché un jeune joueur en Suisse.

LOSC Mercato : Edon Zhegrova visé par des clubs français

Le LOSC a activé ses réseaux depuis le transfert de Jonathan Ikoné à l’ACF la Fiorentina pour 14 millions d'euros. Évoquées lors de ce mercato hivernal, les pistes menant vers Ludovic Blas (FC Nantes), Romain Faivre (Stade Brestois), Zinedine Ferhat ou encore Kang-in Lee (Majorque) sont toujours au stade de rumeur. Ce vendredi, un nouveau nom s'est glissé sur la longue liste des cibles de Lille : Edon Zhegrova. Ce dernier est un ailier droit évoluant au FC Bâle en Suisse.

Selon les informations de Foot Mercato, « les dirigeants de LOSC s’intéresseraient de près » au jeune joueur. La source croit savoir que l’ OL a aussi des vues sur la pépite de 22 ans. Le média rappelle également que Zhegrova avait été suivi par le PSG, l’AC Milan et le FC Barcelone, alors qu'il était encore plus jeune. Vu les nombreux courtisans aux trousses du prometteur N°99, les dirigeants bâlois espèrent une offre intéressante avant d'ouvrir les négociations. La valeur marchande de Zhegrova est estimée à 2 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Les présidents Olivier Létang et Jean-Michel Aulas sont prévenus.

Edon Zhegrova, décisif avec le FC Bâle

Edon Zhegrova défend le maillot du club suisse depuis février 2019. Il avait été prêté au Bebbi dans un premier temps, avant son transfert définitif acté en septembre 2020, contre une indemnité de 3 millions d'euros. Avant Bâle, le natif de Herford (en Allemagne) avait joué deux saisons (2017-2019) en Jupiler Pro League en Belgique, sous les couleurs du KRC Genk. International kosovar depuis mars 2018, il compte 24 capes avec la sélection du Kosovo, pour 2 buts inscrits. Cette saison, le joueur, dans le viseur du LOSC et de l'OL, a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 15 matches disputés, toutes compétitions confondues.