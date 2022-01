PSG Mercato : Zidane, United, Pochettino négocie avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 01:01

Annoncé à Manchester United, Mauricio Pochdettino pourrait être remplacé par Zinedine Zidane au PSG. Des négociations seraient donc en cours.

Mauricio Pochettino a un «rêve» pour son avenir

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023. Malgré cela, l’entraîneur argentin nourrirait un rêve secret pour son avenir : succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Mauricio Pochettino après l’intérim de Ralf Rangnick, selon les informations livrées par Julien Laurens.

« Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Mauricio Pochettino veut aller à United - c'est toujours le poste de ses rêves. Même sans Ed Woodward maintenant, il est toujours numéro 1 sur la liste des candidats à venir la saison prochaine, avec Erik Ten Hag, mais je pense que Pochettino est au-dessus de Ten Hag pour de nombreuses raisons.

Je pensais qu'il partirait quand Ole Gunnar Solskjaer a été limogé et je pense que cela aurait pu facilement se produire aussi, mais maintenant je pense que l'été est le scénario probable, c'est sûr », a déclaré le journaliste de la chaîne sportive américaine ESPN lors de son passage sur le podcast de Sky Sports intitulé : The Transfer Talk.

Une tendance confirmée en Argentine par Christian Martin, correspondant du média sportif dans le pays de Lionel Messi. Selon ce journaliste, l’intérêt du club anglais pour l’actuel coach du Paris Saint-Germain est toujours d’actualité et les deux parties auraient d’ailleurs maintenu les contacts après un essai raté l’été dernier. De son côté, Pochettino aurait même déjà entrepris des démarches auprès de sa direction afin d’obtenir un bon de sortie.

PSG Mercato : Le Qatar attend la réponse de Zidane !

En effet, d’après les révélations de David Billington, éditorialiste pour le Sunday Express et le Daily Mail, Mauricio Pochettino négocierait son départ avec le Paris Saint-Germain. Pas heureux dans la capitale française, l’ancien manager de Tottenham souhaiterait retourner en Angleterre. Intéressé par le projet de Manchester United, il aurait déjà fait savoir sa position aux dirigeants parisiens. Ces derniers attendraient le feu de Zinedine Zidane pour laisser filer éventuellement leur entraîneur.

« On m’a expliqué que Mauricio Pochettino est plus près que jamais de trouver un accord pour rejoindre Manchester United l’été prochain. On m’a confié que l’Argentin avait fait savoir à ses supérieurs qu’il aimerait quitter le PSG à la fin de la saison, mais le PSG n’a pas accepté. Il faudrait que Manchester United paye une compensation, de l’ordre de 12 millions d’euros, et offre un contrat de 4 ans à Pochettino.

Le PSG ne sera d’accord pour laisser partir Pochettino qu’en cas d’accord avec Zidane, mais pour le moment, il a refusé en affirmant qu’il ne voulait pas encore faire son retour », a notamment expliqué le journaliste, convaincu qu’un seul mot de Zinedine Zidane pourrait totalement bouleverser l’avenir de Pochettino et celui du club de la capitale dans les semaines ou mois à venir.