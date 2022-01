RC Lens : Seko Fofana, gros coup de froid sur le Mercato du RCL

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 14:46

Le RC Lens semble avoir bouclé son mercato hivernal. Outre Patrick Berg et Boli, aucun mouvement n’est prévu, sauf en cas d’offre colossale.

Le Mercato hivernal du RC Lens déjà refermé

Après avoir recruté Patrick Berg (milieu de terrain) et prêté Charles Boli (milieu gauche) à Vicence en deuxième division italienne, le RC Lens n’attendrait plus personne lors de ce mercato d’hiver. C’est ce que croit savoir La Voix du Nord, lors de son point sur le marché de janvier du RCL. À en croire le quotidien régional, le club Artois a bouclé son marché et se projette directement sur celui d’été. « Les bouleversements seront plus importants l'été prochain », a annoncé le média. En d’autres termes, Seko Fofana, le joueur le plus courtisé du Racing Club ne rejoindra ni Newcastle United ni Burnley en Premier League.

Si l’on se fie à l’information de la source, le capitaine des Sang et Or ne signera pas non plus l’OM, qui a fait du recrutement de l’international ivoirien (4 sélections) une priorité cet hiver. Le RC Lens a pourtant reçu des offres pour le milieu défensif de 26 ans. Celle des Clarets est estimée à 17 M€ d’après L’Équipe. Une proposition qui n’a pas fait bouger les décideurs des Lensois. Il faut dire que ces derniers attendent plus de 30 M€ pour Seko Fofana, acheté à l’Udinese à 10 M€ (bonus compris) et valorisé à 18 M€ en ce moment.

Seko Fofana, parti pour rester au RCL

Comme quoi, le N°8 des Artésiens va finir la saison 2021-2022 au stade Bollaert, sauf si le président Joseph Oughourlian reçoit une proposition irrésistible avant le 31 janvier, date de clôture du mercato hivernal. Franck Haise a d'ailleurs fermé la porte de sortie de Lens au crack de son équipe cette semaine. Il avait laissé entendre « qu'il n’y a pas grand-chose pour le moment » concernant l'avenir de Seko Fofana.