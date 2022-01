OL Mercato : Humilié à Lyon, Marcelo donne un terrible coup à Aulas

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 19:31

Écarté de l’équipe A en début de saison, Marcelo ne compte pas faire de cadeau à l’OL. Jean-Michel Aulas vient de l’apprendre à ses dépens.

L’OL accepte une offre de transfert pour Marcelo

Renvoyé de l’équipe première pour comportement anti-professionnel, Marcelo évolue avec la réserve de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Carrément poussé vers la sortie, le défenseur central de 34 ans aurait dernièrement fait l'objet d'une offre de la part du club turc de Fatih Karagümrük. Après avoir porté les couleurs du Besiktas de 2016 à 2017, l’international brésilien aurait donc une ouverture pour aller se relancer dans l’élite.

D’autant que la proposition de Fatih Karagümrük aurait d’ores et déjà été acceptée par Jean-Michel Aulas et la direction de l’Olympique Lyonnais. D’après un média turc, l’actuel 10e de la Süper Lig et Lyon auraient bouclé le deal pour un montant non négligeable. Une belle affaire pour un joueur sorti des radars depuis des mois et dont le contrat expire en juin 2023. Seulement, le principal concerné ne semble pas du même avis que ses dirigeants en ce qui concerne son avenir.

OL Mercato : Marcelo refuse de retourner en Turquie

En effet, d’après les dernières indiscrétions recueillies par RMC Sport, le protégé de Peter Bosz ne compte pas retourner en Turquie durant ce mercato hivernal. La radio métropolitaine confirme notamment que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, qui ne comptent vraiment plus sur Marcelo, avaient pourtant accepté la proposition transmise par Fatih Karagümrük.

Pas forcément opposé à un départ de Lyon, Marcelo ne serait pas intéressé par un retour en Turquie. Si Aulas veut se débarrasser de lui, il va donc falloir lui trouver d’autres portes de sortie d’ici le 31 janvier et la fin du marché de l’hiver. Arrivé en juillet 2017 en provenance de Besiktas contre une enveloppe de 7 millions d’euros, l’ancien défenseur du PSV Eindhoven est aujourd’hui estimé à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…